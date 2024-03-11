快訊／康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

記者黃宥寧、黃彥傑、鄒鎮宇／台北報導

61歲林姓男子11日晚間7時許，駕駛康橋國際學校校車行經北市信義快速道路文山區文山隧道往信義方向路段時不明原因翻覆。車上26名學生加上駕駛，共有15人送醫。對此，校方表示，已組成緊急應變小組向教育局通報，並配合政府單位處理中。

▲康橋校車翻覆。（圖／記者黃宥寧翻攝）



據了解，車禍發生後，消防局派遣各式消防車輛9輛、救護車輛8輛，人員42名，現場成立大量傷病患檢傷站，將5名學生送北醫、4名學生送萬芳醫院、現場剩下5個學生加上司機送忠孝醫院，共送醫15人，皆意識清楚。

康橋秀岡校區學務處11日晚間表示，11日晚間課後社團交通車在前往象文山隧道（往信義區方向）途中，因不明原因造成車輛於隧道翻覆。目前掌握訊息有3位學生輕傷，學生已送往北醫、萬芳醫院，本校已組成緊急應變小組向教育局通報，並配合政府單位處理中，如有進一步消息，本校將回報說明。

駕駛校車的林姓駕駛表示，開進隧道後感覺「滑了一下，整輛車就側翻」。另外一名男學生表示，校車晃了幾下就翻車，他沒有被嚇到。此外，校車因翻覆，車頭嚴重毀損，學生在校車翻覆後，透過車頂逃生口脫逃。

台北市警察局交通大隊文山第一分隊分隊長蔡鎮安表示，警方已聯絡交通大隊已調派大型拖吊車到現場，協助排除交通狀況，目前信義快速道路往信義路方向全線管制，交通局也透過交控中心CMS及台北好行與市政訂閱訊息呼籲欲從文山隧道到台北的民眾提早改道行駛。

分隊長蔡鎮安指出，根據駕駛說法為失控打滑造成車禍，詳細車禍原因仍待釐清。