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金福華進貨「染紅」辣椒粉與高雄通報落差868公斤　南投追流向

▲南投縣衛生局針對「津棧公司」蘇丹紅辣椒粉南投下游業者金福華食品進行查核。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局針對「津棧公司」蘇丹紅辣椒粉南投下游業者金福華食品進行查核。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

食安「紅」色風暴不止，高雄市津棧公司蘇丹紅色素辣椒粉流向南投縣下游業者暨沙茶醬大廠「金福華食品貿易有限公司」；南投縣衛生局指出，高雄市衛生局日前通報金福華向津棧進貨8988公斤，但實際上僅8120公斤，落差達868公斤，已請該市衛生局再次溯源確認正確數量和流向。

南投縣衛生局表示，3月9日下午3時接獲高雄市衛生局通報，該市津棧公司「新增」檢出蘇丹色素辣椒粉（效期至2026年5月3日），經查該縣下游業者為金福華食品公司，隨即於10日稽查該公司進貨津棧公司辣椒粉原料，現場庫存原料13.22公斤予以封存。

不過經現場查察顯示，金福華公司進貨量共8120公斤，與高雄衛生局原先通報的8988公斤不符；經核對出貨明細，其中112年8月8日、112年8月14日各有420公斤並未入庫，而今年1月23日曾退貨28公斤。

▲南投縣衛生局針對「津棧公司」蘇丹紅辣椒粉南投下游業者進行查核。（圖／南投縣衛生局提供）

南投衛生局說明，除查扣的13.22公斤外，其他超過8000公斤原料均製成沙茶醬相關產品計55項，均已向下游廠商包括小吃、餐廳和小型火鍋店業者計139家出貨，未有庫存；業者表示接獲衛生局通知，亦立即通知下架違規產品，並於今日開始回收，同時接受消費者至原購買處辦理退換貨。

南投衛生局表示，將持續監督與管制不合格辣椒粉產製的產品流向及回收，確保問題產品未於市面上流通販售，維護民眾食之安全，並提醒民眾若不慎吃到蘇丹紅等非法添加物，無須過於恐慌，建議可每天喝足夠開水（體重×30c.c.）、多吃天然蔬果以提升抗氧化能力、提升運動量以排汗增加體內代謝、作息規律且避免熬夜，促進健康。

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