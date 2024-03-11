蘇丹紅毒竄全台　政院提7共識：檢出廠商「無限期禁止輸入」

▲福寶牌沙茶醬原料含蘇丹紅辣椒粉，業者火速下架。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「蘇丹紅」辣椒粉引發一連串食安風暴，行政院副院長鄭文燦11日在政院主持「因應蘇丹紅事件研商會議」，除了要求相關單位積極查處下架，於一個月內完成流向查驗，並向國人說明，也達成7項會議共識，包括「無限期禁止檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入」，以完善邊境食安管理的不足之處。

會議達成共識如下：

一、前端源頭阻絕方面：



（1） 請衛福部無限期禁止檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，禁止該輸入業者輸入該類產品，產品並於邊境予以沒入銷毀。



（2） 針對邊境驗出有毒物質或異物、攙偽假冒、添加非法添加物的原料或食品，即刻停止該製造廠之輸入，對同產地之所有製造廠採100%逐批查驗。



（3） 追蹤境外原料源頭，針對輸入前述產品的販售業者，請經濟部、財政部比對可能業者名單，若輸入同品項、同負責人、同地址的業者，則納入邊境預警名單。



二、在後端市場稽查方面：



（1）衛福部加強與地方政府衛生單位聯繫，指揮下游產品下架事宜。並請衛福部加強專區資訊提供及食品業者聯繫，請業者至專區比對驗出蘇丹色素之業者、產品及批號，自主下架原料或產品。



（2） 行政院儘速召開中央地方整合會議，邀請衛福部、相關部會、地方政府衛生單位共同參加，討論此次蘇丹紅事件後續的食安強化措施並提供意見，以及中央與地方後續如何合作，執行本案的業者輔導以及後端市場稽查。



（3） 請教育部因應釐清疑慮暫停使用調味料之措施，調整設計菜單、落實學校午餐驗收，檢視廚房與庫房內之調味料，並落實食材供應商及採購契約的履約管理。另外，亦請國防部把關國軍弟兄的膳食，盤點副供中心清查應下架產品品項，通告採購單位停止使用，擴大同類產品送認證實驗室檢驗。



（4） 法務部與高檢署已啟動「打擊民生犯罪連繫平臺」整合量能積極查辦，請加強高檢署與中央行政單位、各地檢署與地方衛生單位的縱向與橫向聯繫網絡，隨時交換情資，如業者明知違法繼續販售或使用，則檢察機關依法偵辦、全力查緝。



截至3月11日為止，有22批辣椒粉驗出蘇丹紅，主要非法業者都有犯罪行為，有的明知產品含非法蘇丹紅成分卻繼續賣給其他業者，有的曾在邊境被驗出，貨品遭退運後又換個名義重新輸入。

高雄市政府已命津棧公司、佳廣公司及相關企業暫停作業、停止販賣、停業，裁處新台幣438萬元，被告4人遭高雄地檢署移送，法院審理分別交保候傳，檢方提出羈押抗告。

新北市政府也命保新公司停止販售，裁處200萬元，被告遭新北地檢署移送，法院羈押禁見1人；雲林縣政府部分，命濟生公司停止作業，裁處200萬元，被告遭雲林地檢署移送，法院羈押禁見2人、5人交保，

總計以上3案已裁罰838萬元。



鄭文燦表示，這次蘇丹紅事件發現邊境食安管理恐有不足之處，包含對於食品驗出違法物質的自主通報，以及不肖業者以註冊多家國內外公司組織犯罪，相關預防意識皆需儘速補強，因此衛福部及各部會應立即檢討管理措施，提出有效整合前端邊境源頭阻絕，以及後端業者與市場稽查的管理方案，加強與地方政府衛生單位合作，重建國人對食安的信心。