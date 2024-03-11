獨／1歲童「對折塞水桶」受虐3個月慘死　狠心保母竟傳LINE嘻笑

▲劉姓保母姊妹檔涉嫌虐待1歲童凱凱致死遭羈押，圖為負責照顧凱凱的姊姊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北1歲男童凱凱(化名)受兒福聯盟安置在劉姓保母家，卻慘遭凌虐毆打，綁在椅腳邊罰站，不乖就把頭壓向雙腳對折再塞進水桶，凱凱難受掙扎弄倒水桶，劉女竟還傳LINE給妹妹，嘲諷凱凱「翻倒了」，凱凱最後因長期束縛、罰站導致全身受毆打的傷勢無法癒合，血液鬱積，營養無法輸送而休克身亡，慘狀讓人不忍卒睹。

凱凱父母入監服刑，原本由其他長輩委託私人保母照顧，後來長輩財力吃緊，2023年向新北市社會局求助，轉介兒童福利聯盟協助辦理出養，在找到適合的認養家庭前，從9月起，暫行24小時安置。

原本照顧凱凱的保母疼愛凱凱，曾試圖取得兒福聯盟的認證，擔任凱凱的安置保母，結果被拒絕，凱凱被安排到台北市文山區的劉姓保母家中，劉女每個月可多賺3萬元保母費，凱凱則自此陷入地獄般的生活。

劉姓保母和妹妹都是合格保母，除了兒福個案之外，也私下接案照護其他幼童，姊妹倆也常會互相支援照顧孩子，卻不知為何，2人都對凱凱特別狠心，每天用紙杯裝烤焦或廚餘給凱凱吃，白天用布條在椅腳罰站不准動，晚上則雙手反綁成木乃伊，躺在嬰兒床無法翻身，凱凱稍有腿軟站不住，或是不舒服哭鬧，就會被打被踹。

▲劉姓保母把凱凱塞進水桶內還拍照給妹妹看。（示意圖／記者劉昌松攝）

有次劉女為了懲罰凱凱，竟然把凱凱的頭壓向雙腳，一樣用布條滾綁住，然後塞進一般家用水桶，大人都無法忍受的壓迫感，凱凱當然覺得痛苦，在桶子內掙扎晃動，弄倒水桶，劉女竟然傳LINE給妹妹，說凱凱翻倒了，還說會再把他扶回來。

12月24日凌晨，凱凱被緊急送萬芳醫院時，全身傷勢慘不忍睹，除了額頭骨凹陷、屁股嚴重變形，胯下兩側都有新生的結痂，手腳趾頭都有疑似遭重擊或重夾的黑青，牙齒也斷了4根，檢警獲報後，立刻對劉姓保母展開調查。

但劉姓保母卻面不改色地表示，凱凱是噎奶嗆到，身上的傷勢是凱凱自己去撞牆造成，牙齒則是凱凱自己磨牙太用力斷掉，法醫相驗結果直指，凱凱身上的傷勢明顯是遭人毆打，再加上被束縛約束，長時間維持站立等姿勢，導致血液及組織液鬱積，無法順利流通，也就是養分無法及時補充到需要修復的受傷部位，最終導致休克致死。

檢察官1月間將劉姓保母聲押禁見獲准後，調查期間發現，劉姓保母的妹妹除了涉嫌共同虐待凱凱，還疑似滅證、勾串，2月再將妹妹聲押禁見獲准，姊妹倆現正面臨最重可處無期徒刑的凌虐幼童致死罪嫌。