徐巧芯質詢露「4男不雅片」問陸介選？　國安局：時機敏感不排除

▲徐巧芯今天在委員會質詢時，直接出示民進黨桃色風波中4位當事人的照片。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

去年總統立委選戰期間，民進黨桃色風波連環爆，包括前立委趙天麟因親吻陸籍小三退選，行政院副院長鄭文燦、前立委羅致政、立委洪申翰陸續被指認為私密影片男主角，但3人均駁斥。對此，國民黨新科立委徐巧芯今（11）在立法院外交及國防委員會中，出示4位當事人的照片，詢問是否是中國介選手段？國安局長蔡明彥說，因為時間點敏感，不能排除中國介選。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。

徐巧芯今天在委員會質詢時，直接秀出趙天麟、鄭文燦、羅致政、洪申翰當時曝光的新聞照片，詢問國安局是否有了解鄭文燦案外流影片者的來源和動機？是否有其他類似影片在外流傳？蔡明彥表示，這個案子引起社會高度關注，不過因該案已送司法檢察機關，所以目前不便說明調查進度，另外，就國安局了解，當時（鄭文燦影片）IP位置是在上海，是由此源頭進行散佈。

至於是否有境外介選疑慮，蔡明彥說，不論該影片真偽，就散播的時間點、希望打擊的對象來說，不能排除有中國希望介選的可能性；目前還沒有看到其他影片在散播，有的話，以國安局的技術和系統，都可以在第一時間掌握。

此外，針對羅致政案，徐巧芯詢問，是否有總統蔡英文「被錄音」的問題？蔡明彥說，這個案子第一時間就移送調查局處理，影片及錄音檔真偽辨識還是要由司法機關判斷。

徐巧芯也關切趙天麟案，是否有境外勢力介入選舉？蔡明彥回應，國安局是情報機關，不是司法檢察機關，國安局有把相關資訊提供給司法機關；在這個訊息出來的時間點確實比較敏感，因為在選舉期間，另外，這些影片的對象幾乎都是特定政黨人士，就國安單位來說，並不排除中國介選。