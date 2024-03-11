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北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

▲▼中華民國汽車運輸業駕駛員全總會理事長鄭力嘉(左)、台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾(右)。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華民國汽車運輸業駕駛員全總會理事長鄭力嘉(左)、台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

10項罰鍰1200元以下交通違規不開放檢舉、微罪不記點，路權團體今(11日)宣布3月17日全台快閃街頭抗爭，計程車駕駛工會點名準總統賴清德，要求5月20日新內閣要找真正會做事的行政院長，不要找不食人間煙火的人來。汽車駕駛員總工會則反對檢舉制，指出北市5個檢舉達人3年內檢舉10萬件並未讓交通更好。

路權團體今(11)召開記者會宣布，3月17日、3月23日將分別發起全台快閃街頭抗爭、赴立法院遊行等兩場抗議，職業駕駛工會今也受邀出席記者會。

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台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，針對交通事故零死亡，不分行人或駕駛團體，大家立場都是一樣的，這是生活在這塊土地每一個台灣人的長遠目標，既然都是每個人想要達到的目標，駕駛要改變駕駛行為，行人要注意甚麼事，要達到一個平衡。

李威爾表示，他要點名一個人和呼籲三件事，在交通零死亡這件事最重要的，是政府要做甚麼，他要點名賴清德，賴清德520後擔任總統，針對交通安全全國議題，他呼籲賴清德520上任要找真正會做事和能實務解決問題的行政院長，不要再找不食人間煙火的人來，另也要呼籲中央和地方不要互踢皮球；第二，他要呼籲立法院，立委要緊盯送進立院預算和執行進度；第三，他要呼籲未來的行政院，交通安全和號誌改善不是只有交通部的問題，也包含內政部，未來行政院長要責成一個政務委員召集相關部會，改善台灣交通安全和號誌，當成下一屆行政院長工作要務。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉則表示，道路交通安全環境還沒改善前，汽車運輸業駕駛團體認為要朝向適當修正道安條例，包括民眾檢舉氾濫要限縮，「去年台北市有5位檢舉達人3年內檢舉10萬件，這樣浮濫檢舉對交通有幫助嗎？交通有比較好嗎？其實沒有。」

鄭力嘉表示，各個團體共同目標都是希望交通更好，也希望一起努力在一定期限內改善道路交通安全，在安全道路上生存是一起努力目標，汽車運輸業願意跟各團體一起努力，道路有限，人命無價，希望未來能朝向人本教育，推動行人零死亡。

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