環境永續行動分享愛地球　新北五股棲地嘉年華千人齊聚

▲「五股棲地嘉年華」千人齊聚從遊戲認識環境。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

荒野保護協會與新北市政府高灘處今（10日）共同舉辦假日盛會「2024年環境行動分享日～棲地嘉年華」，1500位成員齊聚一堂，讓大小朋友能走進大自然，活動以環境劇場揭開序幕，運用遊戲及「做中學」的方式，帶領孩子們認識人類對環境可能帶來的衝擊，及更友善生物的共存之道。並藉由交流，讓大人與小孩交換各自設計的自然名名片及陶珠，串起友誼之鍊。

高灘處長張修銘表示，五股濕地生態園區面積約170公頃，為淡水河流域重要濕地之一。荒野協會自2004年認養「五股濕地生態園區」與高灘處攜手維護五股濕地的生態環境，保留多樣的棲地環境。為了讓更多的國人認識濕地，了解濕地生態、環境保育的多樣功能，新北市府與荒野協會共同辦理棲地嘉年華活動，讓學生與民間團體親自參與，從不同的面向來認識濕地，一起來撿除五股濕地內的垃圾與整理灘地上的植物，活動深具意義。

▲大小朋友藉由整理灘地上的植物，從「做中學」深入了解濕地。

荒野協會活動總策劃徐賢昆表示，此次活動邀集在雙北、桃園、宜蘭、花蓮地區擔任環境志工的親子團，約1500位成員齊聚一堂，希望在大伙同心合作下，透過清除布袋蓮等外來種的實際行動，共同為更好的濕地環境盡一份心力。活動以身教的方式，增加家庭的情感連結外，亦將愛護地球的種子從小紮根，以整理濕地環境，打造更適合各種生物生存的美麗濕地。

張修銘另表示，除了維護濕地環境及河川流域治理，高灘處持續與荒野協會辦理每年「五股濕地夏日賞燕季」，民眾可欣賞燕群紛飛的壯麗景象，近距離實地體驗濕地生態，拉近與大自然距離，並透過產官學合作，為下一代更好的居住環境與未來而努力，協助五股濕地的環境變得更好，愛地球，不分你我，大家一起動起來。

▲活動以環境劇場揭開序幕，讓孩子們從遊戲中學習。

▲走進五股濕地一起了解外來種植物。