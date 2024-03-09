快訊／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏　警封鎖現場採證調查

▲台鐵三坑站軌道旁驚見「人頭骷髏」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
鐵路警察局台北分局七堵派出所今（9日）傍晚5時50分許接獲通報，台鐵基隆三坑車站至文安里平交道間，發現疑似人頭骷髏留置於軌道線路旁，警方立即趕抵封鎖現場採證，並調閱周邊監視器及列車行車紀錄器以釐清案情，全案將報請基隆地檢署檢察官相驗；另台鐵各級上下行列車運行無受影響。
據了解，列車司機發現鐵軌旁疑似有白骨，立即通報鐵路警方處理，非行車事故。
▲台鐵三坑站軌道旁驚見「人頭骷髏」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
鐵路警察局台北分局七堵派出所今（9日）傍晚5時50分許接獲通報，台鐵基隆三坑車站至文安里平交道間，發現疑似人頭骷髏留置於軌道線路旁，警方立即趕抵封鎖現場採證，並調閱周邊監視器及列車行車紀錄器以釐清案情，全案將報請基隆地檢署檢察官相驗；另台鐵各級上下行列車運行無受影響。
據了解，列車司機發現鐵軌旁疑似有白骨，立即通報鐵路警方處理，非行車事故。
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