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新北2賊開贓車跨3縣市行竊　遭圍捕狂奔「紅內褲全露」遭壓制

▲▼王姓竊賊跑到掉褲子露出紅內褲遭警逮捕，2竊賊撬開娃娃機偷零錢，兌幣機，警方起獲贓款4萬1600元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲王姓竊賊跑到掉褲子，露出紅內褲遭警逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市2名男子日前在三重區偷了一部貨車，隨即開上國道，花了5小時，開了130多公里路程，先後到桃園蘆竹、新竹縣新豐鄉用工具偷竊夾娃娃機店內的零錢及兌幣機台，再開回新北市三重。警方接獲貨車車主報案，進行圍捕，其中一人逃逸過程跑到掉褲子，露出紅內褲，警方不到2小時順利逮捕2人，起獲贓款4萬1600元及兌幣機台，訊後依竊盜罪移送。

據了解，三重警分局光明派出所日前接獲盧男報案，指稱停在路邊的貨車被偷，警方立即展開調查，發現46歲、47歲王姓男子當天凌晨2時許，偷了盧男的貨車後，隨即開上國道1號驅車南下。

▼2竊賊撬開娃娃機偷零錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼王姓竊賊跑到掉褲子露出紅內褲遭警逮捕，2竊賊撬開娃娃機偷零錢，兌幣機，警方起獲贓款4萬1600元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2人先到桃園蘆竹一家娃娃機店，用工具撬開機台，偷取裡面零錢逃逸後，再開車往南下，到新竹縣新豐鄉另一家娃娃機店，將整台兌幣機直接搬上貨車，再沿著國道1號返回新北市三重區忠孝三路，準備破壞偷來的兌幣機。

三重警方早已調閱監視器鎖定貨車行蹤，就在2名員警準備查看停在路邊的貨車時，2名竊賊立即拔腿逃逸，其中一人在草叢狂奔時，不慎褲頭鬆掉，露出一大截紅內褲，掉了半截的褲子阻礙逃跑速度，最後遭2警逮捕。隨後在贓車內起獲贓款4萬1600元及兌幣機，訊後依竊盜罪移送偵辦，2賊也被新北地院裁定收押禁見。

▼2竊賊偷娃娃機兌幣機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼王姓竊賊跑到掉褲子露出紅內褲遭警逮捕，2竊賊撬開娃娃機偷零錢，兌幣機，警方起獲贓款4萬1600元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲贓款4萬1600元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼王姓竊賊跑到掉褲子露出紅內褲遭警逮捕，2竊賊撬開娃娃機偷零錢，兌幣機，警方起獲贓款4萬1600元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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