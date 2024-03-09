快訊／瑞芳台2線轎車自撞　車頭「慘被護欄劈開」1人受傷送醫

▲貢寮台2線轎車撞護欄，護欄鐵柱連根拔起。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區今（9日）下午1時30分許發生一起車禍意外，一名42歲潘姓男子駕駛銀色轎車，行經台2線76公里處（宜蘭往基隆方向）時，因不明原因自撞路邊護欄，護欄鐵柱連根拔起，車頭嚴重凹陷，擋風玻璃整片破裂，零件散落一地；當時車內2人，駕駛未受傷，乘客身體多處擦挫傷，由救護車送往基隆長庚醫院治療；警方針對駕駛實施酒測，酒測值為0，至於詳細事故原因仍待調查釐清。