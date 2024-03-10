寫動人生命樂章！第14屆靈鷲山全國普仁獎　71小太陽學子獲獎

▲第14屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，3月10日在新北市貢寮區福容大飯店舉行。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

善緣匯聚，普仁揚善！靈鷲山慈善基金會2003年在各地設立以「獎勵品德」為宗旨的「普仁獎學金」，今年邁入第21年；2010年增設全國普仁獎，第14屆全國靈鷲山普仁獎頒獎典禮今（10日）在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉辦，表揚71位品德優秀的國中、小學生，每位小太陽奮發向上的故事，都是一首最動人的生命樂章。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師，為活動圓滿開示。他說，品德是治癒心貧窮的最大力量，可以轉逆境為助力！普仁小太陽的品德閃耀著善光，讓我們看見自性原有的清淨光明。他非常重視地球生態遭到破壞，邀請各界一起來做愛地球的事情，雖然一個人的力量有限，只要願意發心，集合眾人的力量，有願就有力，願有多大，力量就又多大，深信靈性生態一定得以恢復。

▲靈鷲山普仁獎創辦人心道法師與第14屆全國普仁獎得獎學生合影。

貴賓雲集 布農族歌舞為典禮增光彩

10日頒獎典禮這天，福隆氣溫低，小太陽仍熱力十足，讓人暖心。教育部國民及學前教育署葉信村博士、連江縣教育處處長王禮民、新北市貢寮區長柯建輝、全台數十位校長均到場，見證孩子們發光、發熱的重要時刻，現場洋溢溫暖與感動氛圍。穿插高雄市桃源國中「布童凡響」合唱團演出，天籟美聲獲得滿堂彩。

「讓普仁小太陽相信自己是太陽，不因環境困頓而滅失光芒。」靈鷲山普仁獎著重學生生活品德與孝行，透過學校師長推薦，志工實地家庭訪問，評選過程嚴謹，推動迄今，各地累計2萬2000位學生申請，選拔出1萬1903位普仁小太陽。今年全台分17區初選、複選，共有1183位獲獎，再由各地區推薦進入全國決選，有71位孩子脫穎而出，地區及全國獲獎人數雙雙寫下新高。

▲高雄市桃源國中吳諼（前中），與校長陳世明（前左）、學校老師合影。

善的循環 大太陽做志工服務小太陽

「善，是一切美好的開始，美好的品德，帶來尊貴的生命。」這次頒獎典禮，邀請多位以前得獎的大太陽回娘家擔任志工，與靈鷲山國際青年團成員，攜手執行兩天一夜的「普仁小太陽Fun心營」活動，讓善的循環，愛的力量不斷延續。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠致詞時，以「天道酬善，地道酬勤，人道酬孝，商道酬信，業道酬精」五大哲學思想，巧妙點名小太陽的名字、專長、興趣和夢想，加上饒富趣味又寓意深遠的有獎問答，互動熱絡。並以英文字Capability能力、Attitude態度、Skill技能、Habit習慣，勉勵孩子要像這4個英文字的字首CASH一樣，人見人愛，廣結善緣；而方法就要做好服務、布施，不只金錢，還有時間、體力、善行，期盼在行善的互聯網上與大家攜手同行。

▲高雄桃源國中「布童凡響」合唱團在頒獎典禮中演出。

與團員上台演出 吳諼曾在電影露臉

全國普仁獎得主分為正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，依序上台領獎。其中，愛心組小太陽、桃源國中的吳諼，曾在電影《聽見歌再唱》與Ella陳家樺有精彩對手戲。目前是學校合唱團第一聲部隊長，這次在校長陳世明、合唱團指導老師阿穌嵐帶隊下，和其他26位成員，一起從南台灣深山搭乘慈善基金會安排的遊覽車，歷經7個多小時車程抵達東北角，在典禮上表演精彩的布農族歌舞。

孝順的她為讓父母安心外出工作，包辦家中打掃、烹煮餐食等家務，還照顧年幼弟妹，餵奶、換尿布沒有一句怨言。幾年前么弟因意外成為天使，吳諼自責疏忽照料而釀悲劇，一度失落沮喪，在親友、師長開導與同學陪伴下，小小年紀了解到生死無常，更珍惜與家人的相處時光，逐漸走出陰霾，正面看待挫折，還經常幫助他人排憂解難，十分可貴。

▲澎湖縣花嶼國小的高翊庭（右2），由校長許慧晶（右1）、推薦老師顏美蘭（左1）專程帶他出席頒獎典禮與心道法師合影。

力行環保清垃圾 高翊庭捷運初體驗

就讀澎湖縣望安鄉花嶼國小的高翊庭，具高度服務熱忱，主動清理村子颱風過境後的垃圾，深受里長讚賞。愛笑的他親和力十足，在校樂於分享、主動發言，是大家的開心果。他對心道法師所說的「要學習佛陀的慈悲心，像太陽一樣溫暖每個角落。」「人人要有向善的念頭，集眾人的力量，愛和平、愛地球。」印象非常深刻，將秉持這份教誨，身體力行環保工作。這次頒獎典禮由校長許慧晶、推薦老師顏美蘭專程帶他搭船、飛機、捷運、遊覽車抵達會場，經歷很多人生的第一次。

頒獎典禮上，除了學生、學校，還分批表揚了吳美金、張美雲等81位辛苦的資深志工；並邀請曾獲普仁獎的大太陽回娘家擔任志工，播出「希望的守護」短片，片中主角李宜樺透過靈鷲山慈善基金會推薦，今年9月即將成為台大哲學系新生，她勇敢追夢、擁抱希望的生命故事，激勵在場所有學生。

▲普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師，圓滿開示。

感恩學校推動 頒贈成效卓越感謝獎座

為感謝學校積極推動普仁獎，主辦單位參照「教育部品德教育促進方案」，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年有82所獲獎。另推薦學生參選並累計3次獲得全國普仁獎的學校，致贈「推動品德教育成效卓越」感謝獎座，今年獲獎學校包括：基隆武崙國中、新北清水國小、臺中光明國中與瑞峰國小、臺南安南國中、臺東寶桑國中與卑南國中、澎湖將澳國中與湖西國中9所。

最後，由桃源國中「布童凡響」合唱團帶領全體小太陽表演濃濃原民風的歌舞，全場氣氛HIGH到最高點。主辦單位用心準備「善緣球」，祈願每個小太陽的善念像雪球一樣愈滾愈大，並收集現場的祝福與正能量，圓滿這份緣，為典禮畫下美好句點。

第14屆靈鷲山全國普仁獎名單，請詳見：https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=105&lid=116&id=125

▲靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠與得獎小太陽開心互動。

▲教育部國民及學前教育署葉信村博士（右4）頒發「推動品德教育成效卓越」感謝獎座給學校。