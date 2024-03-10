嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

▲西市場綜合大樓優雅蛻變！數位翻轉基地將啟用 為青創注入新活力 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為開創城市嶄新樣貌與活力，嘉義市政府建設處自112年起著手推動西市場綜合大樓更新，今(113)年2月中旬，完成大樓立面、1、2樓的指示系統並建置數位翻轉基地，電梯、廁所的改造更新工程也計畫於今年完成。

市長黃敏惠市日前前往視察，體驗改造成果，感謝西市場攤商響應改造，期待透過硬體改造帶動場域再次發展，共創好迺好買、充滿年輕活力的西市場，重現早年西市「好額人市」(即台語，有錢人市場)的盛景。

黃敏惠表示，嘉義市於2021年舉辦台灣設計展，將設計思維導入城市治理，為有悠久歷史的城市注入新活力。本次西市場綜合大樓改造工程立基於十大旗艦計畫中「舊城創新生」的脈絡，融入美學設計，以「數位」、「熱鬧」、「年輕化」做為改造重點，委託范特喜微創文化與白水設計共同規劃，於二月中旬完成大樓立面與指示系統的更新，重新點亮西市場門面，並導入風格統一、更加易讀的指示系統；此外，看見現下影音創作的趨勢，市府也將西市場二樓打造為「Xi Project」數位青創基地，規劃有Podcast錄製空間、攝影棚等空間。

▲西市場綜合大樓外觀重新設計翻新，充滿新活力 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，西市場位處繁榮的商業區，鄰近中正、中山路，與知名的文化路夜市，在早年更因富有的木材商人經常來此消費，而有「好額人市」的美名。期待透過改造，能吸引民眾親近更加親近西市場，也期待透過硬體設施建置，為嘉義市的數位青創注入新的動力。感謝在此一系列更新改造過程中，西市場攤商們的響應與支持，相信這將為嘉義市的未來發展帶來更多機遇與可能性。

數位翻轉基地將於4月底正式啟用，黃敏惠市長也搶先與嘉義市在地的影音創作者-築夢者舞團、許原影像、有時間影像等團隊齊聚一堂，體驗攝影棚、Podcast等設備，並共同比出翻轉西市場的「X」手勢，共同期許「年輕即能量、年輕即創意」，注入青創新血，讓青年在此透過Podcast、影片發聲、激盪創意，實現「西市有你 聲聲不息」目標。

建設處長田長沛表示，西市場綜合大樓的立面更新是嘉義市政府積極推動城市再造計畫的一部分，旨在提升西市場區域的整體形象與功能性，並與舊城創新生計畫相呼應，促進嘉義市的城市轉型與發展。除建築物立面、建築物內部指示系統更新，廁所與電梯也將計畫於今年完成改造；新版指示系統風格統一、簡明易懂，導覽功能大大升級，讓市民與遊客能更方便地了解西市場內部商家信息。