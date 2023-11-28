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創造力迸發！7組文創團隊挑戰亞洲手創展　設計魅力吸睛全場打響品牌

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市政府青年局率領7組青創基地以及大專院校育成中心的文創團隊，今年首度參與「2023 Pop Up Asia亞洲手創展」。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

「POP UP ASIA 亞洲手創展」是全台最大手創界交流盛會，今年邁入第七屆，吸引無數手作控、文創迷及熱愛設計、風格生活的人前往朝聖，國內外手作職人及品牌創業者大秀原創設計魅力，而在眾多主題選品中，7組來自新北青創基地及大專院校育成中心的文創團隊，首度參展帶來環保包、設計香氛、無塑洗沐、木工、金工等多元豐富產品，一出擊就吸睛全場，吸引許多人駐足欣賞，不少人更是二話不說直接下單購買，用實際行動力挺優秀創意。

此次新北市政府青年局帶領參展的7組文創團隊各具特色，引起參觀民眾的興趣與好奇，特意停下腳步，詢問並聆聽創作者的熱情分享，感受每件作品背後蘊藏的心血與巧思，像是進駐新北創力坊的「SESN」團隊，使用植物與礦物原料，成分單純且可完全分解的洗沐產品，讓人與自然永續共存，並與舊振南、春池玻璃、星宇航空等大品牌長期合作；來自五股自造基地，征戰國內外各文創展且獲獎無數的「Tomood/土與木之間」，以手工打造簡約、溫馨且高品質的家具及器物，從設計到生產皆來自台灣，傳達台灣的工藝之美。

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「POP UP ASIA 亞洲手創展」是全台最大手創界交流盛會，展覽期間，每天參觀人潮滿滿，新北市青年局率 7 組青創團隊帶來豐富產品，攤位人氣詢問度高 ，青年局局長邱兆梅也到場與參展團隊交流。

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲來自五股自造基地的「Orixin/本芯工藝設計」，工藝師陳芯怡以「金屬物件的記憶書寫」為概念出發，結合在地人文與自然題材，用創作紀錄回憶。

同樣來自五股自造基地的「Orixin/本芯工藝設計」，品牌以「金屬物件的記憶書寫」為概念出發，投入金工產業逾 6 年的工藝師陳芯怡，運用敲花、鍛敲等技法，結合近代蠟雕技術及複合媒材應用，創造手感兼收藏價值的配件飾品、生活物件，用創作紀錄回憶。除了享受作品從無到有的過程，她更在作品中注入豐富的情感和故事，無論是海生系列招潮、鯨尾、魟翔，森之歌系列銀杏、翅果，以及老鼠娶親、五蝴臨門、豐收有魚等金屬剪花壁飾或掛飾，藉由工藝傳遞對於在地人文與自然主題的當代詮釋，盼用更多感官和意識去感受台灣這片土地，珍惜身處的美麗環境。

「例如海生系列招潮，做的就是招潮蟹，牠有著一支招牌大螯和一支小螯，其生物特性是會用小螯去清理大螯，看起來很像在拉小提琴，所以牠有一個綽號叫『提琴手』，很可愛也很有趣。」陳芯怡的創作靈感來自於台灣，她將這片土地的故事及個人生活經驗融入作品，其中，海生系列特別受到大眾喜愛，雖然不刻意強調台灣，卻能真切體會到對於台灣各種自然元素的情感表達。

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼作品中有不少以海洋生物為主題設計，相當受到大眾喜愛，陳芯怡盼透過作品讓大家能用更多感官和意識去感受台灣這片土地。

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

陳芯怡說，「台灣是我從小到大生活的地方，她就是我的故鄉，自然而然地，很多創意就從生活中發想，像是島國的台灣四面環海，除了有不少關於海洋主題的作品，也藉此表現共生概念、海岸地形等想法；我以前其實沒有那麼認識『海』，是到澳洲旅行一段時間後，自然而然地喜歡潛水、喜歡鯨魚，回來後才發現台灣就有很漂亮的海岸線、海洋生物也非常多，而我本來就在此生活，卻沒有意識到這件事，因為就是太習慣了，所以希望用作品喚起大家對於這片土地有更多認識和了解。」

專注做好金工的陳芯怡，除了發展以台灣在地內涵為主的工藝創作與生活物件，並參與國立工藝中心的創作研發計畫。陸續參與2019東京家居生活展、2023及2017-2019臺灣文博會、2017韓國首爾設計師週、2023及2017亞洲手創展等國內外展會，作品獲2020經濟部工業局金屬創新應用競賽入選、2018金點設計獎、2018臺灣文博會文創精品獎。

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲藝術家黃子儇創立「Underground Studio」品牌，擅長回收一次性耗材後，將其再製成具設計美感的生活用品，像是藍白工業帆布，就是與新北市青年局合作推出的藝術家聯名款托特包。

除了旗下青創基地團隊，另外也網羅 4 所大專院校育成中心的文創團隊代表參展，其中之一為臺北藝術大學的「Underground Studio」，是由黃子儇於2019年創立的藝術家工作室，主要販售手工自製產品，如環保杯套、環保餐具袋、托特包、多層夾收納袋等，特別的是，所使用的皆是回收一次性耗材，如大型帆布、廢棄熱氣球、二手衣物、回收布料與雨傘等，將其再製成具設計美感的生活用品，像是把廢棄熱汽球搖身變為野餐墊，延長原物料使用週期，融合設計力和實用性，將減塑帶入生活中，也導入一般消費市場。

Underground Studio 也與新北市青年局合作推出藝術家聯名款托特包，以大家最熟悉的藍白工業帆布為設計概念，把常被用於搭建臨時遮陽棚或施工現場覆蓋物品的物件，經過加以改造後，不僅變成時尚又復古、可側背或手拿的提袋，防水、堅固好收納之外，還可重複清潔使用，而回收後再利用，重新賦予它不同的功能意義後，也減少了實體活動帆布的資源浪費。

將永續日常化，黃子儇要做的是串連人與環境的友善循環，然而，他不用「環保」兩個字去包裝，更倡議的是時尚零廢棄。「在從事與空間有關的創作後，我開始從自己的角度出發來思考：對於一位藝術家和創作者而言，永續責任是什麼？環境責任是什麼？尤其當接觸了那麼多藍白工業帆布這類材料後，便想進一步利用它來創作，重新看待『設計是解決問題』這件事，運用生活中的材料，透過循環設計來找到消費痛點。」

▲▼新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼黃子儇倡議時尚零廢棄，將永續日常化，回收一次性耗材，將其做成復古包、收納袋等各式產品。

▲▼新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

Underground Studio 團隊透過不同計劃、解決資源過度浪費的問題，為了替回收再造產品在商業層面找到更適合的位置，品牌曾與新北市青年局、新竹市政府、台東縣政府、台北當代館、富邦藝術基金會、知本老爺酒店等公家民間各單位，以B2B、B2G合作方式提供禮品採購需求。此外，近年所推出的ECOBAG工具包，號召大家一起淨山淨海，目前正在進行中的海廢工具包，東海岸已有 15 間環境友善店家加入合作，除了可以用海廢換優惠，更重要的是創造新型態的旅行意識，讓淨灘成為永續旅遊新體驗。海廢工具包也榮獲第六屆青年築夢計畫的贊助。

黃子儇將「零廢棄」作為活動推廣的關鍵字和終極目標，也加入時尚元素，用更親民的方式分享出去，並將其視為一場微型運動，「除了尋找自身的責任，也努力去實踐，我一直都非常有動力，但追求『零廢棄』不是我一個人自己做了就算了，希望也讓其他人知道，自己有包、有品牌，藉由這些材料，也可以參與零廢棄的理念。」

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 7 組新北青創基地及大專院校育成中心的創業團隊團隊各具特色，有創意設計、也有文化底蘊，展現了台灣年輕人的創新活力。

▲▼新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

其他大專院校育成中心的文創團隊，臺灣師範大學的「KBLab/更氧實驗室」以香氛產品的嗅覺體驗連結記憶，今年七夕更與青年局合作推出「拜月老禮盒」，廣受好評，首次參加展會直面消費者、企業與通路商，將快速拓展其商業販售模式；臺灣藝術大學的「Art,set go 藝起出發吧」透過文創設計產品將藝術家及手工藝師畫作多元呈現，讓藝術走入家庭，落實生活美學；醒吾科技大學的「C&Life」代表「Culture & Life」，將臺灣極具獨特性的花磚文化，加以延伸設計成時尚單品，在保存百年花磚文化之際，更賦予新的時代生命。

「POP UP ASIA 亞洲手創展」是亞洲地區最具經濟規模及媒合實力的代表展會，除了讓許多原創設計作品被更多人看見，也媒合手作職人、品牌創業者與商業買主之間交流，滿足採購需求。儘管展覽已熱鬧閉幕，但重溫活動盛況，今年以「Be Original敢於創造」為主題，鼓勵創作者突破框架持續創作，不僅有日本、泰國、韓國等多國響應，參展品牌更是突破350家，匯聚超過150個海內外品牌，活動期間每日人潮滿滿，短短四天展期就有逾萬人購票入場。

▲▼ 新北青年局 亞洲手創展（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲創業之路非常辛苦，邱兆梅期望在新北市青年局積極扶植下，協助青年創業者拓展市場、提升競爭力。

新北市政府青年局局長邱兆梅表示，亞洲手創展是新興品牌的年度盛會，除了讓手創職人成長為品牌創業者，也與通路商、授權商、企業採購有進一步商業合作的機會，這與新北市青年局輔導創業團隊進入商業市場的目的不謀而合。新北市青年局輔導青年創業服務中，不只提供辦公空間和使用工具，更注重讓創業者能夠直接面對市場挑戰、與消費者互動，例如什麼產品受歡迎、哪個品項吸引人、賣不出去的原因等等，從各種回饋中了解商品反應狀況，此次帶領文創團隊參與亞洲手創展，就是一個很寶貴的實驗機會。

文創產品展現了台灣年輕人的創意和文化底蘊，也是致贈給外賓的最佳代表性禮品，然而，創業之路非常辛苦，邱兆梅說，新北市青年局支持扶植青年創業團隊，提供創業者參與各大展覽機會，協助創造品牌曝光及商業媒合機會，以拓展市場、提升競爭力，也會根據創業團隊的性質，針對 B2B、B2C 不同導向，挑選適合的目標市場，推薦參加大型商展如 Meet Taipei；或是能夠吸引喜歡文創和獨特生活風格年輕人，如亞洲手創展，其中就有不少成功品牌案例，像是「Tomood/土與木之間」作品不僅在文博會入選，還走向國際，遠赴法國參展。

邱兆梅提到，很多品牌創業之際，因為團隊規模小、量產困難而受到侷限，所以需要透過各式各樣的市集、展會等平台，帶領年輕創業者走出去，吸引資金挹注和合作機會，壯大品牌，才能做出更有影響力的設計產品。接下來新北市青年局 11月30日至12月2日也將帶領其他團隊參與新創圈盛會「2023 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，期待團隊亦能在展期間成功擴展商機、接軌國際。

（本文由就業安定基金補助 廣告）

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