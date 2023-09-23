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新北創力坊挺青年創業　Demo Day邀請12支新創團隊秀成果

▲2023新北創力坊Demo Day邀請基北北桃四縣市共同參加，現場各領域新創團隊展示創業成果。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

全臺首個政府打造的加速器「新北創力坊」成立十週年，新北青年局特地擴大舉辦Demo Day，邀請各個領域新創團隊共襄盛舉，現場更吸引超過200家創投企業參加。

明星電控科技鍾菀婷執行長表示，「我們是致力於用科技來創造空間，把傳統的隔間牆，用電控玻璃來取代，變成是一個可循環可重複利用像樂高的概念一樣的，可以為現在這種居家空間狹小的問題，去創造更高的使用坪效，可以讓空間瞬間切換的時候霧化，通電的時候變穿透，讓整個空間通透，這一次很榮幸可以加入到新北創力坊，提供的不僅是只有場域而已，還有業師、導師都也給我們很多的協助跟資源。」

▲▼新北創力坊今年迎來十週年,新北青年局擴大舉辦 Demo Day,邀請基北北桃四縣市各領域的12支新創團隊共襄盛舉。（圖／記者姜國輝攝）

▲新北創力坊成立10週年，力挺青年創業。（圖／記者姜國輝攝）

新北創力坊過去已經培育超過250組的新創團隊，今年特別邀請來自「基北北桃」4個縣市、12組新創團隊分享自家產品、商業模式以及創業輔導成果。

新加坡商鏈奇國際何建幟執行長表示，「我們HelperAI打造的是一個企業級的AI代理人開發平台，基本上可以開發各式各樣的AI代理人，可以自動化很多工作，包含我們現在主要專攻的是客服市場，我們團隊擴增需要換辦公室，新北創力坊給了很實質的幫助，包括定期關心我們現在業務發展的方向、介紹B端的客戶或是投資人給我們。」

▲▼新北創力坊今年迎來十週年,新北青年局擴大舉辦 Demo Day,邀請基北北桃四縣市各領域的12支新創團隊共襄盛舉。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼創新團隊上台說明產品內容以及商業模式，藉由活動與現場企業交流。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼新北創力坊今年迎來十週年,新北青年局擴大舉辦 Demo Day,邀請基北北桃四縣市各領域的12支新創團隊共襄盛舉。（圖／記者姜國輝攝）

為了協助青年創業，新北青年局今年3月與基北北桃簽訂實質性備忘錄，透過創業空間共享平台合作，合力協助創業青年們，打破區域限制，新北創力坊是首波開放的青創空間。

新北青年局長邱兆梅表示，「每年我們都會舉行這樣子的Demo Day，讓我們的團隊可以透過短短幾分鐘的簡報，跟外界的投資人或是產業夥伴，來介紹他們正在進行的專案以及創業內容，期待可以藉由此次交流活動，為他們打開投資人的管道或是跟產業建立連結，彼此也可以有交流。」

▲▼新北創力坊今年迎來十週年,新北青年局擴大舉辦 Demo Day,邀請基北北桃四縣市各領域的12支新創團隊共襄盛舉。（圖／記者姜國輝攝）

▲新北青年局長邱兆梅表示，政府積極培育青創團隊，並且提供資源協助，期盼能幫助這些青年在創業的道路上更佳順利。（圖／記者姜國輝攝）

基北北桃四大縣市政府積極培育青創團隊，藉由交流促進各方新思維，激發產業發展，也期盼青年勇於改變，展現台灣創新實力。

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