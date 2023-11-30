公共服務不再呆板！新北市青年局網站全新升級　找資源快又「潮」

▲為符合網路世代青年的瀏覽習慣，新北市青年局局長邱兆梅上任做的第一件事情，即針對官方網站進行改版，以使用者導向出發，快速找到需要的服務。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

透過網路尋找機會、交換資訊或分享心情，年輕世代與網路密不可分，他們在雲端展現創意，挑戰傳統界限，讓線上成為自由發揮的舞台，尤其現代人手一機，走到哪、滑到哪，隨時隨地都能與世界連結。為了貼近網路世代青年的使用習慣，公部門網站捨棄傳統呆板的宣導，新北市政府青年局官方網站以嶄新設計全新改版，直覺的介面、清新活力的視覺風格，讓使用者可以輕鬆快速瀏覽所需資訊，使公共服務更貼心，符合時代潮流。

新北市擁有120萬18至40歲的青年人口，為全國之最，為扶植青年發展，青年局於2022年1月成立後，便積極推動青年公共參與、青年職涯服務、支援青年創業，其中考量到該族群熟悉網路，不僅有高度使用需求，對網站介面的要求也很高，新北市青年局局長邱兆梅上任第一天，做的第一件事情，就是針對官方網站進行改版，「若以過往公部門網站習慣的業務科室分類方式來看，必須很清楚局處業務，才會知道要往哪裡去，否則一般大眾很難在網站上面搜尋，就連報名也找不到，而青年局主要服務對象為青年，需要有更新更好的方式以及直覺的網站，對外和他們溝通青年局的豐富課程及活動。」

從構思階段到展開龐大的資料整理工作，技術和設計團隊緊密協作，新版青年局官方網站在十月份正式上線，精心升級、煥然一新，全新的公部門美學令人驚豔不已。從首頁進入，四大圖像式選單一目瞭然：

「我要創業」針對渴望創業的青年，降低門檻，不管是想找新北青創基地、資金貸款、創業導師或育成中心等，產官學界資源都有；「我找工作/進修」提供講座、工作坊以及職涯諮詢服務，協助青年釐清職涯方向；「我參與公眾事務」提供培訓營和公共議題競賽，讓青年在公眾議題發揮創造力和實作力；「我代表社團」提供學生活動場地和補助，豐富社團文化；「參與活動」提供所有課程、展演活動、公部門見習、研習營及相關競賽資訊。

邱兆梅說，18歲的學生可能尚未進入社會，對找工作還不清楚方向；40歲的人可能已經結婚、面臨買房、生子的人生階段，18歲到40歲這個年齡層，各有不同生活規劃，在青年局網站都可獲得相對應的資源支援，透過選單列表，包括職涯適性測驗、一對一職涯諮詢服務、履歷健檢和模擬面試等，或是暑期工讀生、公部門實習、市政經理人等職場體驗，不論是尋找課程、活動報名、申請職涯諮詢、創業空間，使用者可立即直覺找到符合個人要求的項目，以提升自我職涯發展和參與社會的能力。

▲新版官方網站視覺美感大升級，服務功能圖像化，青年找資料一目瞭然。（圖／翻攝自新北市青年局官網）

除了選單視覺化、選項口語化，互動性增加，這次網頁升級最明顯的改變，就是變得更加精準流暢！「如果0.3秒之內沒有辦法說服他為什麼留在這裡，他就會放棄而關掉網頁，所以訊息要明確簡單，例如一眼就看到活動日期、場地、資訊之外，網頁讀取的速度也要快」，邱兆梅本身擁有科技業背景，深知網路族群的使用習慣，再加上考量到網路世代運用手機上網的頻率遠大於電腦上網，升級過程中要求廠商以上百種不同廠牌手機機型、瀏覽器版本測試，讓升級後的網站在電腦、手機、平板等各種螢幕、iPhone、Android等不同系統都能順利運作。

以四大圖像式選單為例，電腦版網頁為横排顯示，但到了手機上，就變成直排，而手機螢幕窄小，倘若圖像縮得太小，使用者不好辨識、也會點不到，這些都必須一邊做一邊測試。邱兆梅提到，「好用、不好用是騙不了人的，因為不好用的東西，大家很快就會沒有耐心把它關掉了。」至於新版官網上線後成效如何？改版後不到兩週，統計吸引超過6,000人次瀏覽，平均每天有超過300人次使用，比起舊網站的使用率高出近2成，顯見全新網站的高魅力！

▲網站升級後，在電腦、手機各種螢幕及不同瀏覽器版本，都能順利運作，快速讀取網頁。（圖／記者湯興漢攝）

邱兆梅分享，根據使用者的具體反饋，除了陸續收到針對服務內容的建議，普遍使用後都給予好評，拿到平均95分以上高分，此外，根據後台數據顯示，「參加活動」頁面集結了各式各樣活動展覽、工作坊、實用課程、名人講座，是最受青睞的單元；「找基地」也很受歡迎，青年局旗下的各新北青創基地，網站不僅提供相關圖片，還有360°全景導覽，創業者只要上網就可以看到空間樣貌，立刻知道是否符合想像。

此外，新版官網採用了全新視覺識別，以粉紅色、藍色、紫色、黃色作為主色，正好呼應了青年局的「青」字 Logo。而「青」字 Logo背後富含極大巧思，以粉紅、藍色塊組合交疊，重疊處迸發新的紫、黃色塊，象徵來自不同領域、不同年齡或不同性別的青年，都可以在青年局提供的場域交流而激發新靈感，其中反白的「青」字雖然生於框架之中，卻不被框架侷限，象徵期待能給新北青年無窮發展的可能性。旗下的7處青創基地也以此延伸，統一全新識別系統，按照各基地主題特色調整，增添各自的辨別度。

▲新北青年局官網全新升級，配色上也呼應「青」字Logo全新視覺識別系統。（圖／記者湯興漢攝）

除了打破傳統框架，為青年量身打造一站式服務平台，新北市青年局同步更新了Instagram、Facebook，利用不同社群媒體擴大與青年互動、溝通。邱兆梅提到，特別是35歲以下的人，使用IG的比例大約是臉書兩倍左右，因此青年局在今年5、6月設立IG官方帳號，發佈各種課程、公告和活動等相關訊息，在沒有投放廣告的情況下，目前已經有上千位追蹤者，數字也還在增長中，未來會持續提供更多內容之外，明年還計劃正式推出Podcast，邀請創業者分享經歷。

▲新北市青年局同步開通Instagram、Facebook官方帳號，盼接觸到更多青年。（圖／翻攝自新北市青年局IG官方帳號）

改版過程中，青年局努力整合大量資料，以簡單明瞭、清晰易懂的設計，符合網路世代青年的瀏覽習慣，降低搜尋時間，用最低次數點擊找到需要的服務，邱兆梅熱情歡迎青年們多加利用這個全新平台，「青年局鼓勵年輕人多方面嘗試，藉由職場體驗、競賽活動、國際交流、課程等多元服務，為自己找到參與社會及服務社會的方式，不管是志工服務、創業、就業、農業合作等，期待青年透過不同形式回饋社會，共同促進城市、乃至於國家的進步。」

（本文由就業安定基金補助 廣告）

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