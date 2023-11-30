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自造者的天堂！「新北青創五股自造基地」加速孵育藝術、科技與創意團隊

▲▼新北市青年局五股自造基地成果展。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市政府青年局旗下「新北青創五股自造基地」近日舉行年度成果展，局長邱兆梅（右4）偕10組青創團隊共同向民眾展示其創意作品。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張芳瑜／新北報導

許多人都有創業夢，但要圓夢可一點都不輕鬆。除了需要熱情與技術投注之外，創業其實還有一大堆眉角及困難必須克服，如果有資源強大的幫手成為可靠夥伴，更能事倍功半；新北市政府青年局就致力於扮演青創團隊的神仙教母，並且提供更加落地實際的協助，像是目前轄下7處不同領域的青創基地，其中「新北青創五股自造基地」是唯一以製造業為主題的基地，近日舉辦了年度成果展，由進駐的10組創客團隊帶來各自成果，包含燈光裝置、金屬工藝、紙包裝、桌遊設計、皮革工藝、創客教具、木工家具等，同場還有「燈光魔法聖誕樹工作坊」活動，讓現場參與民眾，享受了一場結合創意、科技、藝術和濃厚聖誕節慶氛圍的盛宴。

新北青創五股自造基地前身為勞工局主導的技職教育發展計畫，新北市青年局接手後則擴大成為Maker（自造者）實現創意的場域，自2018年至今已培育近24組團隊。針對創業者可能面對的挑戰，包括前期製造時所需的場地、大型機具與技術，產品定價、市場調查以及管理組織員工、後期制定合約、訪商、媒合上下游等，新北市青年局局長邱兆梅表示，「創業涉及層面龐雜，青年局作為支援平台盡可能提供多項資源媒合，全方位降低創業者面臨的困難」。像是因應製造業的特性，基地設立於新北產業園區內，提供如大型雷切機器、大型木工機具、CNC等製造設備，且24小時開放，隨時想動手做都沒問題，還不怕噪音擾鄰，亦有足夠的倉儲空間放置材料、工具。

新北市青年局局長邱兆梅認為，新北市青年局最重要的是能幫助創業者「加速」圓夢，透過與基北北桃43所大專院校創新育成中心合作，給予創業者不同專業領域的導師支援，例如行銷廣告、商業模式、製程品管、工商登記、法律服務等，，講師的諮詢費都是由青年局負擔」！青年局也橫向聯繫市府各局處資源如經發局、原民局等，爭取市集展會參與增加創業者的曝光度，讓Maker們不但有切磋交流的空間，分享創作心得，還能直接面對潛在客戶，得知產品優缺點並獲得寶貴回饋，為有潛力的作品找到商品化的方式，幫助青年創客發展更具競爭力的商業路徑。

▲▼新北市青年局五股自造基地成果展。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市青年局局長邱兆梅期盼為有志創業青年提供更全方位、更適合的資源媒合。（所坐椅子及身旁桌椅家飾為台灣傢俱設計品牌「Tomood/土與木之間」打造）。

身為五股自造基地團隊一員的「初式光電」，由藝術家張仲濰及裝置設計師鄭開倫兩人組成，主要作品是透過合成器、聲音以及燈控設備等跨領域裝置，將音樂和表演藝術結合，替樂團及場地量身定做打造出專屬的聲光設計藝術。他們笑說，其實初心很簡單，「除了工作以外，還會想要自己做一些好玩的小東西」，不過看似絢麗的聲光裝置背後，其實包含了十分複雜並且橫跨諸多領域的知識與技術，再加上從裝置外觀草圖、精密零件選用到燈條中的電路板設計等全都自己來，因此「看日出是常態」，他們表示，幸好有五股自造基地能隨時操作組裝，再晚再吵也不怕擾鄰，製作過程需要存放非常大量且精細的零件、工具和廢料等，基地通通可以滿足，張仲濰笑說「自己的房間終於有地方走路」。看著作品從零到有成功產出、在除錯後穩定輸出表現，兩人表示這就是成就感來源，雖然過程中常覺得累，但仍希望在基地提供的基礎上，再發展個人進修、擴展團隊等，讓光影聲音藝術有更大的發揮舞臺。

▲▼新北市青年局五股自造基地成果展。（圖／記者湯興漢攝）

▲原是同事的藝術家張仲濰（右）及裝置設計師鄭開倫（左），在工作之餘心中還有想完成的作品，因而創立「初式光電」。

在Pinkoi網站搜尋「Fun Collection」，就能看到來自五股自造基地的「fangGu（訪古文創）」品牌主理人楊世楨Allen Yang設計的一系列手作扭蛋機作品，經濟系出身的楊世楨為了想圓夢，自學相關理工課程、畢業後再到職訓局進修800多小時的工業建模課等，就是想從組裝過程中得到解答，滿足心裡的求知慾，並將這份感受傳達給更多的人，他希望民眾透過DIY製作扭蛋機的過程，能夠重新找回好奇心，其實手作沒有想像中那麼難，重要的是體驗過程中專注帶來的沉浸和感動，以及動手做時喚醒消失己久的童心。最棒的是，當手作完成後作品就能以擺設形式融入日常生活中，不斷地提醒自己和作品有關的回憶，作為禮物送人也十分有心意。通過五股自造基地安排的市集以及電商通路等民眾的真實喜愛的回饋，他才得以一次次建立對作品的信心；未來除了手作作品，楊世楨還希望可以跟展覽、觀光等結合，擴大體驗感，遠程目標是打造如同迪士尼樂園般的沉浸體感，時時誘發眾人的好奇心與童心，並且帶著愉快與滿足的笑容離開。

▲▼新北市青年局五股自造基地成果展。（圖／記者湯興漢攝）

▲「fangGu（訪古文創）」品牌主理人楊世楨Allen Yang，希望透過自己設計的手作作品，能喚起使用者的童心。

新北青創五股自造基地的團隊還有以全手工打造簡約、溫馨且高品質家具與生活器物的「RS Design Lab」，完美呈現臺灣工藝之美；以青銀共創理念，將傳統玩具結合創客手作，推動環保、教育及文化傳承的「文創造設計工作室」，設計出的童趣作品既具實用性及啟發性；打破傳統運動鞋的界線，呈現改製及客製的多元選擇，讓每雙鞋都散發藝術品光芒的「瑞迪手工製鞋」；以海洋文化為靈感的「魟骰篩皮革工作室」，在皮革工藝產品中融入海洋的神秘、療癒、自由印象；以金屬物件敘述臺灣在地文化及故事的「本芯工藝設計」，透過金工創作的藝術之美，傳達對這塊土地的記憶與情感；「蔡煜騰老師工作室」則以創客教具展現對教育的熱忱，提供燈光的互動體驗，並且透過環島分享教學，推動公益教育；「JJGD. Board Game」則以孩子的視角打造桌遊，讓親子關係更加緊密；「J Paper」紙類設計團隊展現多元的設計，推出龍年全新亮相的紅包袋，展現豐富的創意。

▲▼新北市青年局五股自造基地成果展。（圖／記者湯興漢攝）

▲「蔡煜騰老師工作室」設計出夾娃娃機、燈球等創客教具，有趣地科普教育知識。

▲▼新北市青年局五股自造基地成果展。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市青年局五股自造基地成果展現場，由「JJGD.Board Game」量身為孩子開發的桌遊，提供現場體驗。

今年，新北青創五股自造基地已舉辦近20場課程活動及手作體驗，未來也將會推出更多不同領域的自造實務課程、議題講座，為對數位製造及多媒材運用有興趣的青年提供更多學習機會，藉由一年一度的成果展也讓人更了解－原來創業門檻可以變簡單！新北市青年局從人事時地物全面提供協助，成為青創團隊建構品牌背後最有力的靠山，也希望讓民眾更加了解自造精神。

（本文由就業安定基金補助 廣告）

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