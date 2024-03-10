求問果粉戴Apple Watch都做啥？他整理「4功能」最多人用

▲Apple Watch。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

智慧型手錶市場中，蘋果推出的Apple Watch，廣受眾人喜愛。就有網友求助，「有沒有用Apple Watch的人出個聲，你們都拿它來做什麼呀？」自稱超級科技白痴，完全不會用，目前只拿來測心率、記步數，希望內行人推薦實用功能，話題引發熱論。

該名網友在Threads發文，想找有用Apple Watch的人，「你們都拿它來做什麼呀？我超級科技白痴完全不會用，目前只拿來測心率跟記步數，有沒有推薦什麼很實用的功能？」看到貼文後，就有人秒+1，「我只拿來看時間，甚至根本不知道裡面很多東東怎麼設定。」

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話題吸引大票果粉留言，「必需是2048，上班無聊可以拿出來玩玩，而且載具跟Apple Pay超方便」、「對於一個手機很常不見的人，Apple Watch就是我買來找手機的。還有收訊息比較方便，不用拿手機出來看」、「導航（接近目的地會震動提示，騎車瞄一下很方便）」、「愛拍照的人的救星啊！可以遠端控制。」

還有人分享有趣的功能，「洗手提醒，會自己偵測水聲加計時20秒，達成還會跟你說很棒」、「上班用對講機騷擾同事」、「喝酒喝嗨心律太快，會提醒你克制一點」、「跨年／過年的時候會放煙火給你看」、「還有一個APP是木魚，需要冷靜的時候，敲一下很有用。」

原PO還整理出最多人用的功能，「1.找手機」、「2.鬧鐘、記錄睡眠」、「3.刷載具、行動支付」、「4.玩遊戲殺時間（如2048）」，最後還有一個「很酷的對講機功能」，但他直呼「沒人陪我用」，因此暫時用不到。