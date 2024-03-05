客人「想換錢」…千鈔買超商10元飲料！店員曝：1種人會拒絕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人生活離不開超商，但有網友發問，如果拿千鈔去買東西，想把錢找開，店員會不會覺得很麻煩？坦言每次店裡零用金沒百鈔，他都會去買一瓶10元飲料，又怕覺得這樣的行為很討人厭。貼文釣出店員們心聲，「買東西不會，直接來換錢的就會拒絕。」

有網友在Threads求問，「想知道超商店員會不會覺得，客人拿千鈔買東西把錢找開很麻煩？」因為每次他店裡零用金沒百鈔的話，都會去超商買一瓶10元鋁箔包飲料把錢找開，「又覺得這樣好像很討厭，很麻煩人家。」

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他還在留言處坦言，每次這樣做，結帳時還會演一下戲，把百鈔擋住或翻一下錢包，假裝自己真的沒百鈔了。

看到貼文後，就有店員現身，「不能不收（店家不能拒絕任何國定貨幣），但是用膠帶黏在一起，或是用丟的就會爆氣」、「我們規定節假日不能換錢給客人，我都叫客人買瓶飲料」、「相較於取貨找包裹地獄，千鈔找零這件事真的一點都不麻煩。」

還有店員表示，「是不會麻煩，只是我們還是要跑到別的地方換錢，但這似乎也變成工作內容之一」、「其實不要假日跟連假來換就好，我們也是需要去銀行或郵局換零用金的」，直呼超商雖然全年無休也很方便，但不是銀行。