小一弟弟數學題「6+6=12」被畫X！升高一也看不懂：哪錯了

▲原PO看不懂弟弟錯在哪。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

「想問大家這怎麼解？」一名網友在Threads求助，貼出小一弟弟的數學題，只見弟弟第一道寫「7+5（拆為3、2）=12」還正確，接下來幾題「6+6（拆為3、3）=12」、「8+7（拆為5、2）=15」答案明明是對的，卻都被畫叉，「身為一個要升高一的人真的看不懂」，引發熱論。

該名網友文中表示，「這是我弟小學一年級的數學題」，可以看到作業簿上有5道數學題，題目為「7+5=？」「6+6=？」「9+4=？」「5+7=？」「8+7=？」而弟弟只對了第一題，其他都被畫叉，僅拿了20分。

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不過，仔細一看會發現，弟弟的答案其實都是對的，這令原PO不解，「身為一個要升高一的人真的看不懂，第一題對、後面錯是錯哪？」

就有網友馬上指出關鍵，「他們在學的是十位數加法，所以一開始的時候希望能跟前面數字湊成10，因此答案就是：4/2、1/3、5/2、2/5」、「這是要練習湊10和數字拆解的邏輯，不是答案對不對的問題」、「要先湊10，然後連順序都不能錯吧？」

正確答案應書寫如下：

1. 7+5（拆為3、2）=12

2. 6+6（拆為4、2）=12

3. 9+4（拆為1、3）=13

4. 5+7（拆為5、2）=12

5. 8+7（拆為2、5）=15

答案一出引發議論，有人不禁傻眼，「能算對不就好了嗎？課本教育方式感覺太硬要了吧」、「我以為我國小一年級沒讀書…看留言才知道原來以前沒這種題，擔心了一下。不過學這個要幹嘛用的啊？」

但也有網友認為，「這個方法是小一的邏輯訓練，你們早就熟悉數字的加減法，根本不用算半天就能生出答案，這不也是經過一些時間培養出來的嗎」、「我弟弟現在也這樣教欸！感覺超酷。」「雖然對學過的人很沒有意義，但對於沒有數學底子的小朋友來說蠻重要的。」