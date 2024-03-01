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打電話「沒先傳訊息」　他接N遍後拒接了！一票也怒：超無言

沒事別打來！有電話恐懼症5大原因。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人認為，打電話才能把事情講清楚，但不是每個人都喜歡講電話。就有網友表示，如果沒有傳訊息，就直接打電話過來，他會一律當成沒看到、拒接，「不是討厭打電話。」另外，對一種訊息也很反感，「那種問我在嗎在嗎的也一樣，就算在我也當作我不在」，話題引發共鳴。

有網友在Threads表示，如果沒有先傳訊息，就直接打電話的話，他一律會當成沒看到、拒接，「不是討厭打電話，主要是如果我現在不想聊天，或不想答應你的要求，用訊息的比較好敷衍。」

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至於為何這麼說，他在留言處曝光無言經驗，「打電話過來我以為你多急，我以為事情多重要，結果接起來你開始抱怨你男友（第N遍==）。」貼文一出秒爆共鳴，「我超怕電話打過來」、「之前一堆公司打電話來約面試，面試通知也不傳。就直接打電話= =，明明備註了不方便電話聯絡，還是照三餐打。」

還有人直呼，「我也超討厭，而且我覺得超沒禮貌，在你沒確定對方在做什麼的情況下，非常的失禮，真的很急的事除外」，並說自己曾遇過對方打來好幾通，當時他正在睡覺，「結果只是找我去唱歌的，超無言。」

此外，原PO對於有些人會先丟「在嗎？」之類的訊息也很反感，「直接說你要幹嘛，我會視情況決定我多晚看到你的訊息。」一票也相當有感，「最討厭打『在嗎』，然後死不直接講要幹嘛」、「問在嗎然後不講要幹嘛的，我一律不回，一定沒好事。」

其實，類似話題先前也曾引發討論，有網友在Dcard抱怨，「有個朋友會先傳一段閒聊般不太重要的話，等我回覆訊息時，就會在當下那秒打電話過來，通常不為什麼，就只是想聊天，跟他說了我在忙不能講，卻理直氣壯地說『能回訊息為什麼不能聊天？』有時候碰到他自己不能打電話的情形，同樣也是秒回，真的很閒是嗎？」

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