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飯店1備品太神！妹子回家狂買「下單30個↑」　大票笑翻：這我

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

飯店「這1樣備品」太好用！一名長髮妹子曬出訂單截圖表示，「讓我看看有誰跟我幹過一樣的事？」只見她在拍賣APP找「透明袋裝雙折梳」，一買就是30個。截圖一出，大票女網友也秒+1，「原來不是只有我」、「每次去飯店什麼都可以不拿，這種梳子一定要拿」，引發熱議。

長髮妹在Threads貼出截圖，可以看到她在拍賣APP下單買「透明袋裝雙折梳」，產品名稱還有關鍵字「白色、梳子、飯店、旅館」，她買的品項則是雙折圓弧梳，一個只要5塊錢，她一買就是30支。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲長髮妹買超多飯店會提供的折疊梳。（圖／翻攝自Threads）

貼文秒釣出同好+1、曬截圖，除了折疊梳，各種飯店、旅館的梳子都有人囤貨，像是「拋棄式長梳」、「旅行出差必備 一次性旅行梳子」、「拋棄梳子」、「塑膠旅行梳」，一買就是20、35個的大有人在，還有妹子狂買200個。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲▼一票女網友也買過。（圖／翻攝自Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

就有女網友忍不住笑呼，「原來不是只有我」、「我每個包包都各放一個備用，廁所也放幾個以防萬一 」、「原本以為買20支已經很瘋了」、「我梳子日／周拋」、「什麼鬼，一模一樣超好笑」、「真的會突然消失，然後再也找不到」、「我們班之前甚至有團購。」

還有人大推，「這種梳子真的很好用」、「強推某飯店摺疊梳，超柔軟好梳，不會像白色這種硬硬的，後悔當初怎麼不多拿幾個，用了快兩年還沒壞。」

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