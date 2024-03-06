FB、IG收32萬當機報告！路透：Meta癱瘓沒有回應

▲Meta公司沒有回應。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

Meta公司旗下的社群軟體，包含Facebook、Instagram、Threads及Messenger大當機，台灣時間5日深夜11點多發生故障，用戶帳號全被登出，範圍遍布全球。根據《路透社》報導，目前Facebook已收到30萬份當機報告，Instagram也收到了超過2萬份當機報告，Meta對此則沒有回應。

根據《路透》報導，從當機追蹤網站DownDetector.com的數據來看，Facebook、Instagram有數萬名用戶出現癱瘓。

當機網站的數據顯示，目前為止已收到超過30萬份Facebook當機報告，Instagram收到了超過2份當機報告。《路透》報導稱，Meta沒有立即回應當機問題。

據了解，這次的災情十分慘重，大量網友的FB、IG、Threads及Messenger等社群軟體，帳號全部被登出，除了台灣以外，馬來西亞、香港等地同樣也被登出。

事件瞬間引起大量討論，許多台灣民眾在PTT出言哀號，「我還想說是我被盜了」、「看到一半跳連線階段已過期，還以為被盜」、「幹我也嚇一跳」、「嚇死，原來是FB伺服器出問題」、「不能登入後馬上來這，安心了。」

▼Meta宇宙崩潰，強制登出，目前仍舊無法登入。（圖／ETtoday）