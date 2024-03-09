基隆宮廟比便利商店多　余治明：百年廟宇光明燈會唱歌

▲基隆宮廟比便利商店多，百年廟宇光明燈會唱歌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆宮廟竟然比便利商店還多！？基隆列冊登記的宮廟截至2023年5月共計250間，超過四大超商數222間，可見基隆在宗教信仰的多樣性和豐富性。本周市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請基隆海嗨總編輯廖湘玲，分享基隆百年以上的宮廟，帶各位一起沉浸於基隆在地宮廟及宗教文化中。

廖湘玲指出，基隆三大廟分別為基隆奠濟宮、慶安宮及護國城隍廟。首先，「奠濟宮」是位在知名觀光美食勝地「基隆廟口夜市」裡的一間百年老廟，前殿供奉主神為開漳聖王，後殿「清甯宮」原為奉祀水仙尊王的殿宇，但在日治時期因故與奠濟宮合併；除了一般祭祀、求籤，奠濟宮還有基隆第一座「會唱歌」的光明燈與太歲燈。

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆海嗨總編輯廖湘玲（右）。

第二座廟宇慶安宮主要祭祀天上聖母(媽祖)，是全台灣唯一「三媽同奉」的媽祖廟，除了原本的大陸湄洲媽祖，還有泉州媽、漳州媽，象徵對早期漳州與泉州人民的雙方械鬥歷史性的和解。第三座廟宇護國城隍廟，它的最大特色是每年農曆8月舉辦的「雞籠城隍文化祭」，城隍爺與家將盛大出巡，保佑民眾平安；余治明更提到，城隍的寓意，意即古代城廓，類似於陰間的城市守護者，讓面對大海的城隍廟多了一種守護基隆港市之感。

廖湘玲表示，除了基隆三大廟以外，位於基隆和平島社靈廟每年所舉辦的「王船祭」也別具特色。社靈廟王船祭在每年舉辦盛大的海上遶境活動，為了慶祝三府王爺的誕辰，以祈求漁民海上作業平安、漁獲豐收。

▲基隆市府發言人余治明前往基隆廟口百年老廟奠濟宮參拜，祈求市政推動順遂，市民安居樂業。

遶境船隊從和平島正濱漁港出發，先後拜會八斗子漁港福清宮與外木山漁港協安宮，下午航向基隆港海洋廣場，供民眾鑽轎底祈求消災，並且前往城隍廟參香，行程結束後再返回社靈廟。余治明也說道，這類慶典源自於早期漁業設備之安全性較不完備，導致人民將出航的焦慮擔憂，感化作各類儀式，以達慰藉之效。

余治明表示，透過這些宮廟以及宗教活動，可以感受到基隆人對宗教信仰和傳統文化的重視，也見證了宮廟對城市和人民的影響及深厚情感，更提醒了我們珍惜文化遺產，並以開放的心態，共同維護和傳承。

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