　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆職業試探！陽明海洋文化藝術館體驗　830名額爆滿

▲基隆3月瘋職探 陽明海洋文化藝術館擴大體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆3月瘋職探，陽明海洋文化藝術館擴大體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處與陽明海洋文化藝術館合作，於今年3月份針對本市國小高年級生辦理「112學年度國小生涯發展教育與職業試探教育-陽明海洋文化藝術館擴大體驗活動」，共計34梯次、830個名額，一推出簡章即報名額滿。市長謝國樑表示，基隆政府長期努力推動技職教育向下扎根，將試探對象延伸至國小階段。

基隆市教育處為彰顯基隆海洋城市特色及台灣海洋國家特色，辦理國小職業試探-海事職群教育活動，讓孩子了解到船舶運輸串聯起基隆、台灣與世界的貿易、觀光旅遊，透過館內導覽去認識航運作業分工；從永續航行的關鍵油、水、氣了解船舶透過各項管理措施，實現環境永續的目標。

▲基隆3月瘋職探 陽明海洋文化藝術館擴大體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

仁愛國小高同學參與體驗課程後，對於館內展覽、海運環保小學堂印象深刻，除了認識到海運行業的性質及海洋環保的重要性外，同時也學習到海洋、海運相關知識；碇內國小李同學則表示喜歡搭船遊港行程，平日在陸地上行走，無法親身感受到基隆海洋文化的魅力，今日登船出港，迎面的海風味道似乎又是另一個不同的體驗。

教育處楊代理處長桂杰指出，為了讓孩子從小啟蒙生涯規劃意識，同時結合職業試探教育，除了職探中心、國中技藝班及寒暑期營隊辦理外，為加強與產業的鏈結性並因應基隆海洋城市特色，特別辦理這次的活動。而接下來4月份，也將與中國信託銀行文薈館共同規畫商管職群的職業試探活動營隊，敬請期待。

謝國樑也表示，基隆政府長期努力推動技職教育向下扎根，將試探對象延伸至國小階段，這次的國小職場擴大體驗，目標也是要連結國中、小兩階段的職業試探教育，並結合相關社會產業，以協助學生認識工作世界及所需基本知能，更希望藉由多元的實務接觸，探索自己的性向及興趣。

▲基隆3月瘋職探 陽明海洋文化藝術館擴大體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆3月瘋職探 陽明海洋文化藝術館擴大體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►2024萬金石馬拉松3／17登場　新北警交通管制措施一次看

►快訊／基隆也跟進！長照機構、社區關懷據點禁用辣椒粉、咖哩粉

►快訊／基隆市也跟進！營養午餐即起禁用3個月辣椒粉、咖哩粉

►基隆某國中爆校外霸凌！拉長涉案少年輔導　謝國樑籲修法嚴懲

ET快訊
快訊／被打現場曝！　丟丟妹驚恐站路旁
張學友連2天腹瀉確診　取消3場演唱會「我失守了」：對不起
快訊／台鐵死傷事故！　列車延誤80分鐘
快訊／丟丟妹與男友遭球棒毆打
快訊／聯電股東會紀念品出爐
2000人裸體郵輪！　他揭船上生活：老婆很喜歡
柯志恩問打詐成效　陳建仁端「台股2萬點」反問：妳不喜歡嗎？
學霸小兒子有喜！　徐乃麟將二度當公公「家裡變聯合國」
買未上市股票　她慘被騙3500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紙風車屏東團 「阿猴落地掃」　3／9屏菸1936文化基地首演

嘉義市警局婦女節活動　咖啡論壇感謝女力

38婦女節感謝女性同仁辛勞　大武警分局長贈面膜

中埔警前進校園　培育反詐識詐婦幼安全知識

基隆職業試探！陽明海洋文化藝術館體驗　830名額爆滿

東港聯合辦公大樓3／8啟用　成為大東港地區新都心

自製微電影宣導　和平警分局長及區長提醒「防詐三步驟」

全國第一！基隆首創「親子照護平台」今啟動

婦女節翻轉女力國際論壇　台南市社會局邀越南公衛學者交流婦女政策

追求幸福璀璨女力綻放！　雲林縣府推動「婦女友善月」正式起跑

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

紙風車屏東團 「阿猴落地掃」　3／9屏菸1936文化基地首演

嘉義市警局婦女節活動　咖啡論壇感謝女力

38婦女節感謝女性同仁辛勞　大武警分局長贈面膜

中埔警前進校園　培育反詐識詐婦幼安全知識

基隆職業試探！陽明海洋文化藝術館體驗　830名額爆滿

東港聯合辦公大樓3／8啟用　成為大東港地區新都心

自製微電影宣導　和平警分局長及區長提醒「防詐三步驟」

全國第一！基隆首創「親子照護平台」今啟動

婦女節翻轉女力國際論壇　台南市社會局邀越南公衛學者交流婦女政策

追求幸福璀璨女力綻放！　雲林縣府推動「婦女友善月」正式起跑

快訊／被打現場曝！丟丟妹驚恐站路旁　動手3男遭警包圍蹲地

快訊／非常寒冷！今入夜「12縣市低溫特報」跌破10度　

台股衝破2萬點！他憶35年前「全民炒股情況」：台灣錢淹到滿出來

他下藥迷暈妻子「10年邀83人性侵」！要求不戴套　害染4性病

鳥山明病逝！陸外交部表達深切哀悼　曾赴陸旅遊借鑑「西遊記」

台鋼雄鷹許多隊史「首」紀錄即將誕生　推出「群鷹五首」預測活動

兩岸瀕臨動武「國防部長睡不好」　陸委會：目前兩岸情勢應該可控

日本網友票選「鳥山明最有名作品」排行榜　第一名七龍珠

政院打詐資料夾竟藏柯文哲競選廣告　陳建仁皺眉傻眼：我也嚇一跳

紙風車屏東團 「阿猴落地掃」　3／9屏菸1936文化基地首演

一包不到11元 東森幣折後最低897元

地方熱門新聞

深夜透天厝火災濃煙狂竄住警器救5人

慶祝石門水庫營運60年　媽祖水域遶境擴大舉辦

桃園土地公文化館　3/9-10「做牙趴」

基長照機構、社區關懷點禁辣椒咖哩粉

新北行動治理前進樹林　侯友宜：儘速解決在地問題

新北行動治理前進土城　侯友宜：全力推動捷運建設

廢棄傢俱如何處理？　桃園環保局報您知

任中市府職務後首度公開露臉　蔡壁如站台健身會館暢談運動好處

台南鎮轅境頂土地公廟限量「開運金喜包」袋袋驚喜

雲林某中學傳鬥毆畫面PO網　教育處說話了

體驗祈龜盛宴　八德祈龜文化活動3/10登場

全職媽充電重返職場勞動部訓練獎金來助陣

慶祝婦女節！東港警送同仁「玫瑰+面膜」

台南市消友會第四辦事處頒贈消防救災獎勵金

更多熱門

相關新聞

全國第一！基隆首創「親子照護平台」啟動

全國第一！基隆首創「親子照護平台」啟動

基隆首創且是全國第一「基隆親子照護平台 」今（8日）正式啟動，市長謝國樑、衛生局長張賢政及專家團隊共同出席啟動記者會，實際使用過照護諮詢平台的兒童家長也到場現身說法，家長們對於平台的方便性及回應的即時性都給予正面評價，並期待平台能廣推，讓更多有需求的爸爸媽媽使用。

基長照機構、社區關懷點禁辣椒咖哩粉

基長照機構、社區關懷點禁辣椒咖哩粉

避免蘇丹紅風暴進入校園　謝國樑親赴校園廚房把關

避免蘇丹紅風暴進入校園　謝國樑親赴校園廚房把關

遭移花接木！基隆市府發言人還原輿情費真相

遭移花接木！基隆市府發言人還原輿情費真相

基隆城際轉運站　謝國樑：目標7月開放

基隆城際轉運站　謝國樑：目標7月開放

關鍵字：

基隆陽明海洋謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

丫頭4點聲明「確認此次票作廢」

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面