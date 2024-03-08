基隆職業試探！陽明海洋文化藝術館體驗　830名額爆滿

▲基隆3月瘋職探，陽明海洋文化藝術館擴大體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處與陽明海洋文化藝術館合作，於今年3月份針對本市國小高年級生辦理「112學年度國小生涯發展教育與職業試探教育-陽明海洋文化藝術館擴大體驗活動」，共計34梯次、830個名額，一推出簡章即報名額滿。市長謝國樑表示，基隆政府長期努力推動技職教育向下扎根，將試探對象延伸至國小階段。

基隆市教育處為彰顯基隆海洋城市特色及台灣海洋國家特色，辦理國小職業試探-海事職群教育活動，讓孩子了解到船舶運輸串聯起基隆、台灣與世界的貿易、觀光旅遊，透過館內導覽去認識航運作業分工；從永續航行的關鍵油、水、氣了解船舶透過各項管理措施，實現環境永續的目標。

仁愛國小高同學參與體驗課程後，對於館內展覽、海運環保小學堂印象深刻，除了認識到海運行業的性質及海洋環保的重要性外，同時也學習到海洋、海運相關知識；碇內國小李同學則表示喜歡搭船遊港行程，平日在陸地上行走，無法親身感受到基隆海洋文化的魅力，今日登船出港，迎面的海風味道似乎又是另一個不同的體驗。

教育處楊代理處長桂杰指出，為了讓孩子從小啟蒙生涯規劃意識，同時結合職業試探教育，除了職探中心、國中技藝班及寒暑期營隊辦理外，為加強與產業的鏈結性並因應基隆海洋城市特色，特別辦理這次的活動。而接下來4月份，也將與中國信託銀行文薈館共同規畫商管職群的職業試探活動營隊，敬請期待。

謝國樑也表示，基隆政府長期努力推動技職教育向下扎根，將試探對象延伸至國小階段，這次的國小職場擴大體驗，目標也是要連結國中、小兩階段的職業試探教育，並結合相關社會產業，以協助學生認識工作世界及所需基本知能，更希望藉由多元的實務接觸，探索自己的性向及興趣。