竊賊專偷觸媒轉換器！車子「狂發怪聲」車主氣翻　基隆警逮人

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

一名莊姓男子專偷車輛的觸媒轉換器，警方8日搜索莊男位於新北市的住處及交通工具，當場查獲犯罪工具一批、作案頭套、手套及切割後觸媒轉換器零件一批等贓證物，警詢後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲觸媒轉換器連續竊案，警循線查緝犯嫌到案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲遭竊車輛地盤觸媒轉換器已被切掉。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第三分局暖暖派出所，於近日接獲多起觸媒轉換器竊案，被害民眾均是晚上下班後將愛車停放路邊，隔日上班時發動車輛發現有異常噪音，才知道車輛的觸媒轉換器已經被切掉。

▲現場查獲之切割後觸媒轉換器零件。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調閱路口監視器發現案發時均有一輛白色自小客車於凌晨三四點在案發地附近出沒，推測該車輛與案件均有關聯，警方循線追查該車行車動線，跟監埋伏蒐證，發現車主莊姓犯嫌涉案嫌疑重大，復經第三分局偵查隊與暖暖派出所共同成立專案小組，報請基隆地方法院核發搜索票，於8日搜索莊姓犯嫌位於新北市的住處及交通工具，當場查獲犯罪工具一批、作案頭套、手套及切割後觸媒轉換器零件一批等贓證物，警詢後依竊盜罪嫌移送偵辦，相關罪證報請基隆地檢署審認。

▲本案查獲之犯罪工具、作案頭套、手套等贓證物。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第三分局呼籲，因觸媒轉換器內含貴金屬，已成為竊賊的覬覦目標之一，建議民眾除加裝車輛防盜設備外，將愛車停放於有夜間照明及監視器的地點，以減少被害，本分局亦持續加強轄區巡守，對於是類犯罪必全力打擊，維護市民財產安全。