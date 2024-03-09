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1個月瘦6~8公斤！日醫傳授「擺爛減肥法」　躺坐都能瘦

1個月瘦6~8公斤！日醫傳授「擺爛減肥法」　躺坐都能瘦

圖文／鏡週刊

減肥是許多人面臨的難題，總想輕鬆無負擔又能達到效果，日本一名醫師發明「擺爛減肥法」，讓你不用刻意餓肚子，也不用揮汗如雨累死運動，也能讓人喝著瘦、坐著瘦、躺著瘦、泡著瘦。

一名日本醫師分享輕鬆瘦身秘訣，透過四個日常生活習慣的調整，助人無需嚴格節食或劇烈運動，也能輕鬆達到減肥效果。

擺爛減肥法重點1：以氣泡水取代含糖飲料

含糖飲料是肥胖的罪魁禍首之一。日本消化內科醫師研究發現，氣泡水可以物理性地讓胃產生飽足感、抑制食欲，有助於減少熱量攝取。建議民眾飯前可喝300毫升氣泡水，則可降低暴飲暴食的衝動。另外，也可將平常愛喝的含糖飲料，換成無色無味的氣泡水替代。

擺爛減肥法重點2：久坐時鍛鍊腿部肌肉

現代人工作型態多為久坐，容易導致臀部和大腿脂肪堆積。民眾可以利用久坐時機，鍛鍊腿部肌肉，幫助燃燒脂肪。例如在大腿間夾著書本或坐椅1/3處，都能達到不錯的效果。

擺爛減肥法重點3：墊腳枕促進血液循環

平躺睡覺時，在腳下墊一個小枕頭，可以幫助舒緩雙腿疲憊，促進血液循環，消除腿部和四肢水腫，讓你起床後看起來更苗條。

擺爛減肥法重點4：泡澡促進新陳代謝

泡澡可以促進體內出汗，增強新陳代謝，還能達到舒緩身心壓力的療癒效果。建議每週至少泡澡2至3次，以達到最佳效果。

日本醫師和網友實測，透過「擺爛減肥法」都成功在一個月內瘦下6至8公斤。如果你也想輕鬆減肥，不妨試試看！

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