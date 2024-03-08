日本網友票選「鳥山明最有名作品」排行榜　第一名七龍珠

▲鳥山明知名作品包含《七龍珠》《怪博士與機器娃娃》，還有擔任遊戲角色設定的《勇者鬥惡龍》。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

日本漫畫家鳥山明今（8日）傳出過世消息，日本最大入口網站yahoo.jp舉行了「最有印象鳥山明的作品」票選活動，其中第一名的《七龍珠》，不但人氣至今不衰，還擁有許多影視改編和跨界聯名商品。

出身名古屋的日本漫畫家鳥山明今天傳出過世消息，享壽68歲，不只漫迷感到相當難過，不少當代知名漫畫家透過集英社官方網站發表悼念消息，其中包含《航海王》尾田榮一郎、《火影忍者》岸本齊史等人。

鳥山明名作無數，包含漫畫作品《七龍珠》和《怪博士與機器娃娃》，他也在《勇者鬥惡龍》《Tobal No.1》《超時空之鑰》《藍龍》等著名遊戲中，擔當角色設定。相關作品至今人氣不衰，仍然時常跨界聯名推出商品，廣受世界歡迎。

日本最大入口網站yahoo.jp舉行了「最有印象鳥山明的作品」票選活動，目前已有近5,000網友參加，其中《七龍珠》以5成得票率奪冠，《怪博士與機器娃娃》以37.8%緊追在後，《勇者鬥惡龍》則是以8.5%位居第三。

▲日本最大入口網站YAHOO舉辦鳥山明最有印象作品票選。（翻攝自yahoo.jp）

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