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科技始終來自人性？AI機器人性騷女記者　伸鹹豬手得逞色色發笑

科技始終來自人性？AI機器人當場性騷女記者，伸鹹豬手得逞色色發笑。（翻自X平台）

▲女記者在進行報導時，機器人突然伸出鹹豬手，趁機摸她的臀部。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

沙烏地阿拉伯首都利雅得近日舉行第二屆DeepFast大會，會上也展示沙烏首個研發的AI機器人「穆罕默德」（Mohammad），角色設定為男性。只不過，當一名女記者正在採訪時，這位「穆罕默德」男機器人竟當場伸出鹹豬手，性騷女記者。

畫面可見，女記者卡森姆（Rawya Kassem）在現場採訪，並特別介紹AI機器人。但當卡姆森在進行報導時，這位「穆罕默德」機器人卻突然默默地伸出鹹豬手，趁機摸卡森姆的臀部。卡森姆感覺到有「人」在猥褻她，立刻回頭並用手揮了一下，但發現猥褻她的，竟然是機器人，讓卡森姆眼睛睜大、愣了一下。

至於穆罕默德，有眼尖的網友發現，穆罕默德雖然是AI機器人，但他在襲臀後，竟然露出淺淺、色色的微笑。就有網友認為，機器人的行為「似乎是故意的」，但也有網友認為可能是技術故障。

根據官方介紹，該機器人非凡的運動技能，令其能夠與人類流暢、自然地互動，透過面部表情、嘴唇運動和語言同步增強真實感。而且這款機器人，由於精準度高，還可以執行更高難度的任務，或在可能對人類構成危險的條件下工作，有助於提高安全性和生產效率。

不過如今發生機器人猥褻事件，據《紅星新聞》報導，事後研發團隊說明，性騷的罪魁禍首是「技術故障」，目前設計團隊已經緊急修正程式，並向卡森姆道歉。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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