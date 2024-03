科技始終來自人性？AI機器人性騷女記者　伸鹹豬手得逞色色發笑

▲女記者在進行報導時,機器人突然伸出鹹豬手,趁機摸她的臀部。(翻自X平台)

圖文/鏡週刊

沙烏地阿拉伯首都利雅得近日舉行第二屆DeepFast大會,會上也展示沙烏首個研發的AI機器人「穆罕默德」(Mohammad),角色設定為男性。只不過,當一名女記者正在採訪時,這位「穆罕默德」男機器人竟當場伸出鹹豬手,性騷女記者。

畫面可見,女記者卡森姆(Rawya Kassem)在現場採訪,並特別介紹AI機器人。但當卡姆森在進行報導時,這位「穆罕默德」機器人卻突然默默地伸出鹹豬手,趁機摸卡森姆的臀部。卡森姆感覺到有「人」在猥褻她,立刻回頭並用手揮了一下,但發現猥褻她的,竟然是機器人,讓卡森姆眼睛睜大、愣了一下。

至於穆罕默德,有眼尖的網友發現,穆罕默德雖然是AI機器人,但他在襲臀後,竟然露出淺淺、色色的微笑。就有網友認為,機器人的行為「似乎是故意的」,但也有網友認為可能是技術故障。

