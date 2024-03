聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

▲ 約旦河西岸城鎮圖卡瑞姆(Tulkarem)。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

聯合國人權事務高級專員圖克今天說,以色列在其占領的約旦河西岸設置屯墾區擴張規模已創下新高紀錄,恐怕會使巴勒斯坦建國的任何實際可能性破滅。

路透社報導,圖克(Volker Turk)表示,以色列屯墾區的擴張程度,已形同以色列將本國人口遷移過去,他重申這種行為構成戰爭罪。

在以色列宣布於約旦河西岸(West Bank)建造新住房的計畫後,美國拜登(Joe Biden)政府2月已表示這些屯墾區「不符」國際法。

圖克的辦公室提出一份相關報告,將在本月底提交給位於日內瓦的聯合國人權理事會(UN Human Rights Council)。圖克在伴隨報告的聲明中說,「(以色列)屯墾者暴力及屯墾相關違法行為,已達到令人震驚的新高程度,這恐怕會使建立一個可行巴勒斯坦國的任何實際可能性破滅。」

這份16頁報告是以聯合國自己的觀察和其他資料來源為基礎,記錄到截至2023年10月底的一年間,以色列於約旦河西岸新增2萬4300個住房單位,是自2017年開始觀察以來的最高紀錄。

報告還指出,在約旦河西岸,巴勒斯坦人遭受以色列屯墾者和以色列國家暴力對待的強度、嚴重度和頻率都大增,尤其在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)去年10月7日對以色列發動致命攻擊之後。

報告稱,自從以哈開戰以來,已有400多名巴勒斯坦人遭到以色列安全部隊或屯墾者殺害。

以色列常駐聯合國日內瓦辦事處則表示,這份報告應納入去年有36名以色列人喪命一事。「普世皆有人權,但在巴勒斯坦恐怖主義下的以色列受害者,卻再三遭到聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights,OHCHR)忽視。」

以色列自1967年「六日戰爭」後占領約旦河西岸,聲稱依照聖經這片土地本屬於猶太人,當地的屯墾區也持續擴張。

根據以色列軍方的說法,他們正在約旦河西岸執行反恐行動,鎖定的是可疑好戰分子。(譯者:曾依璇/核稿:張正芊)