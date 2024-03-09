加薩「空投物資」砸死人！降落傘打不開　失速墜落釀5死10傷

▲多個國家8日在加薩進行物資空投任務。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦遭以色列入侵後，陷入絕境，包含美國在內等多個國家開始對加薩走廊空投物資提供援助，然而8日卻發生空投包裹的降落傘未如期打開，導致物資以超高速下墜，砸死5名無辜難民，並造成10人受傷。

根據《法新社》報導，加薩最大醫療機構希法醫院的急診室護士長謝赫（Mohammed al-Sheikh）證實，這起致命的空投發生在加薩北部的沿海地區夏提（al-Shati）的難民營，並造成5人死亡、10人受傷。

一名難民營的目擊者表示，事發當時他與他的兄弟看見空投的救援物資，隨即追了上去，希望至少可以拿到一袋救命的麵粉，沒想到卻目睹慘劇。他回憶道，「突然之間，降落傘打不開，包裹就像火箭一樣，高速掉落在其中一棟房屋的屋頂上。10分鐘之後我就看到有人把人抬下來，其中3人明顯死亡。」

根據CNN報導，目擊者表示，由於包裹上的降落傘沒有正常開啟，導致裝有物資的包裹迅速下墜，不但四分五裂，在墜落地面時還發出恐怖巨響。

自以色列與巴勒斯坦爆發戰爭的5個多月以來，數十萬人面臨惡劣的生活條件，美國與約旦則不定期在加薩北部進行空投，但此次意外仍無法確定空投的物資是來自哪個國家。

對此，美國五角大廈官員向《法新社》強調，「美國在加薩空投期間並未造成人員傷亡。我們知道有報導稱，人道主義空投導致平民死亡。我們向罹難者家屬表示同情，但是這並非美國空投的結果。」

約旦軍方也否認是他們所為，消息人士稱，「約旦8日派出4架飛機在加薩進行空投物資行動，但並未造成人員傷亡，那些降落傘無法打開的空投包裹並非來自約旦飛機。」並強調當天與其他5個國家合作空投的4架約旦飛機沒有出現「任何故障」。