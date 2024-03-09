不滿納坦雅胡？拜登忘了麥克風沒關　無意間脫口「要跟他攤牌」

▲ 拜登先前出訪以色列，與納坦雅胡會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩人道危機使國際社會呼籲以哈停火聲浪加大，但以色列總理納坦雅胡仍態度強硬。美國總統拜登7日結束國情咨文後，似乎沒注意到麥克風還開著，便對一旁的議員說「要跟納坦雅胡見面攤牌」，無意間透露對他的不滿情緒。

President Biden: "I told him, Bibi, and don't repeat this, but you and I are going to have a ‘come to Jesus’ meeting."



“I’m on a hot mic here. Good. That’s good.” pic.twitter.com/KCgpbx4awf — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) March 8, 2024

《美聯社》報導，拜登7日晚間在眾議院會議廳發表國情咨文，結束後下台和議員握手交談，科羅拉多州民主黨參議員班納特（Michael Bennet）祝賀拜登完成演說，並敦促他就加薩日益嚴重的人道主義問題向納坦雅胡施壓，國務卿布林肯及運輸部長布塔朱吉（Transportation Secretary）也參與這段簡短對話。

拜登回應班納特時使用納坦雅胡的暱稱「比比」（Bibi），「我跟他說過了，我告訴過比比，別重蹈覆轍，『你和我將來場會議攤牌（come-to-Jesus meeting）』。」這時一名助理趕緊提醒拜登，他的麥克風還開著，拜登才回答，「我的麥克風沒關，很好。」

後來面對媒體追問，拜登承認曾說出這段話，但也指責記者偷聽他說話。當被問及他是否認為納坦雅胡該做更多努力減輕人道主義災難時，拜登也給出肯定答案。