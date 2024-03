不滿納坦雅胡？拜登忘了麥克風沒關　無意間脫口「要跟他攤牌」

▲ 拜登先前出訪以色列,與納坦雅胡會晤。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

加薩人道危機使國際社會呼籲以哈停火聲浪加大,但以色列總理納坦雅胡仍態度強硬。美國總統拜登7日結束國情咨文後,似乎沒注意到麥克風還開著,便對一旁的議員說「要跟納坦雅胡見面攤牌」,無意間透露對他的不滿情緒。

President Biden: "I told him, Bibi, and don't repeat this, but you and I are going to have a ‘come to Jesus’ meeting."



“I’m on a hot mic here. Good. That’s good.” pic.twitter.com/KCgpbx4awf