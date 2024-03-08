被梅西救了一命！90歲奶奶逃過哈瑪斯槍口　驚險過程曝光

▲ 哈瑪斯武裝份子和庫尼奧開心合照後離開。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部村莊，如今傳出一名90歲奶奶差點和家人一起淪為人質，竟因闖進她家的哈瑪斯成員是球王梅西（Lionel Messi）的粉絲，得知她同樣來自阿根廷後果斷放過她，令她幸運撿回一命，留下這段傳奇故事。

根據《耶路撒冷郵報》等外媒，非營利組織Fuente Latina製作一部紀錄片，拍攝在哈瑪斯突襲中倖存的拉丁美洲裔以色列人的故事，其中包括一名高齡90歲的阿根廷奶奶庫尼奧（Esther Cunio），只因和梅西同鄉，竟幸運逃過被綁架的命運。

庫尼奧住在以色列南部尼爾奧茲（Nir Oz）屯墾區（Kibbutz），去年10月7日有2名哈瑪斯成員闖入社區，殺害、綁架或傷害約1/4居民，庫尼奧的家也未能倖免。

當哈瑪斯質問她的家人在哪裡時，庫尼奧回答自己是孤身一人，並稱自己希伯來文說得不好，因為來自阿根廷，只會說西班牙文。這時哈瑪斯問庫尼奧「阿根廷是什麼」，她便問對方看不看足球，對方稱他喜歡足球，庫尼奧便說出自己來自「梅西的祖國」。

沒想到這名哈瑪斯突然一臉驚訝，瞬間放下敵意，表示自己非常喜歡梅西，還將手上的AK-47步槍交給她，一隻手放在她的椅背上，要庫尼奧一起比出和平手勢，留下合照後離開。

▲ 哈瑪斯成員自稱是梅西狂粉 。（圖／達志影像／美聯社）

這張照片在社群媒體上曝光後引發熱議，令許多網友感嘆球王威力。但當天庫尼奧仍有8名親人被綁往加薩，其中6人因停火協議獲釋，但2個孫子目前仍被關押。庫尼奧受訪表示，若梅西知道她是因為提及他的名字而得救，希望梅西可以為她心愛的孫子祈禱。

這部紀錄片目前仍在製作階段，Fuente Latina近日公開庫尼奧相關片段，在網路上引發討論。執行長Leah Soibel指出，「這部紀錄片是獨一無二的，聚焦以色列的西班牙文社區，向全世界數百萬名西班牙裔傳達他們的故事」，「這部電影很重要，因其為後代記錄這些證詞，確保真相不被扭曲或遺忘。」