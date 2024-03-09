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歐盟開放「海上走廊」援助加薩　首批物資9日從賽普勒斯出航

▲▼加薩南部城市拉法（Rafah）的難民營，有民眾排隊等待領取免費食物。（圖／路透）

▲加薩南部城市拉法（Rafah）的難民營，兒童排隊等待領取免費食物。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

加薩走廊戰亂導致數以萬計人口迫近饑荒。歐盟宣布，將開放一條海上走廊，從地中海東部的島國賽普勒斯向加薩運送人道援助物資，並預計於當地9日進行首次試航。

根據衛報報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）視察了賽普勒斯拉納卡港口（Larnaca）的碼頭設施之後向記者表示，「我很高興能看到初步的試行將在今天啟動。」援助物資將從拉納卡港出航。

報導指出，一艘由西班牙救援組織Open Arms運行的船隻預計9日啟航，運送慈善NGO世界中央廚房（World Central Kitchen）所提供的食物，至210海里（約389公里）外的加薩走廊，但歐盟並未說明船隻將在加薩何處登陸、卸貨，也沒有說明食物分發給難民的方式。

▲▼以色列軍隊持續空襲加薩南部城市拉法（Rafah）。（圖／路透）

▲加薩南部拉法聚集許多流離失所的巴勒斯坦人。（圖／路透）

范德賴恩說，「今天，我們正面臨著加薩的人道主義災難，我們支持無辜的巴勒斯坦平民。」她在拉納卡港的談話中並未提到美國的計畫。美國總統拜登7日曾宣布，未來幾周美國將在加薩建造一個浮動船塢，用以接收援助物資。

有工作人員表示，美國將在加薩市（Gaza City）與其小型港口的近海建造船塢，但並不清楚歐盟宣布9日試航出發的物資是否會在這裡進行交付。出於安全因素，有關首次運送的細節一直處於保密狀態。歐盟執委會發言人也表示，這批物資將直接運往加薩，但有許多後勤困難，他們正在盡力克服。

此前，歐盟執委會8日與美國、英國、德國、希臘、義大利、荷蘭、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國共同簽署聲明，支持海上援助走廊計畫，「透過海路直接向加薩運送人道主義援助將是複雜的，我方各國將持續評估與調整，以確保盡可能有效地提供援助。」

►拜登宣布加薩建港　正告以色列「兩國方案才是出路」

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