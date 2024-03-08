以哈停火談判10日重啟　納坦雅胡：不會屈服國際壓力

▲以色列總理納坦雅胡表示，不會屈服於國際壓力。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

加薩停火談判陷入僵局，哈瑪斯代表團已於7日離開埃及，調解人員將10日定為雙方回應停火的最後期限。另一方面，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列不會屈服於國際壓力，將繼續對哈瑪斯發動攻勢。

綜合《衛報》、《路透社》報導，美國數周以來極力推動以色列與哈瑪斯停火談判，擔心即將到來的穆斯林齋戒月可能導致衝突升級，然而眼看齋月近在眼前，談判卻沒有取得任何進展，雙方互指對方為談判陷僵局的主因。

哈瑪斯7日證實，其代表團已離開開羅，但表示談判將於下周恢復。路透社援引埃及安全消息人士稱，談判將於10日（預計齋戒月開始）在開羅重啟，以哈雙方須就停火一案進行回覆。

另一方面，以色列總理納坦雅胡7日仍強硬表示，以色列不會屈服於國際壓力，以軍將在加薩全境對哈瑪斯採取行動，包括哈瑪斯的據點拉法（Rafah）。

以色列官員將談判破局歸咎於哈瑪斯拒絕提供扣押在加薩的人質名單，並稱這是進一步協商的先決條件；哈瑪斯則表示，人質現在分散在不同地區和不同組織中，唯有停火才能蒐集確切資料，並要求以色列全面撤軍結束戰爭。雙方為此僵持不下，談判難以取得進展。