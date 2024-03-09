推廣海洋美學藝術！　台東美術館展出「跨國界海島海民故事」

▲台東美術館推廣海洋美學藝術。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了開啟民眾不同面向的美感體驗，建立海洋美學航道，台東美術館邀請11位海內外藝術家參展，9日起展出「海島．海民–魚刺客海島系列–台東故事」，展期至4月21日止。台東縣長饒慶鈴表示，期盼東海岸鮮明的作品色彩，拉近海洋文化與民眾距離，落實美學教育生活化，歡迎民眾來台東美術館踏尋跨國界的海島海民故事。

饒慶鈴提到，讓台東處處充滿藝術氛圍一直是縣府目標，台東作為史前南島海洋文化樞紐，提供藝術創作者不少海洋文化養分。此次很高興邀請8位本土藝術家、3位來自菲律賓巴丹島藝術家共同參與展覽，由關注在海洋議題上的藝術創作團體「魚刺客」，以「台東的故事」為發想籌劃展覽，讓人感受到原來藝術也可以用這種方式說故事，圍繞在生活的島嶼周邊海洋所發生的事情，透過對當代藝術與海洋文化的詮釋，帶領民眾發掘東海岸美感。

此次11位創造力旺盛的藝術家，將獨特藝術眼光放在台東，花費數年到台東、蘭嶼、綠島藝術踏查，更遠到菲律賓巴丹，見證蘭嶼與巴丹島文化同源與豐富的海洋文化。這次也邀請巴丹島藝術家共同參展，帶來很不一樣觀看台東的視角，並在過程中協助展出的不同專業領域的好朋友們，將第一手的藝術量能與創作視野，介紹給民眾，用「台東的故事」與全世界當代藝術接軌。



文化處長李吉崇指出，由已故前高美館館長李俊賢發起「魚刺客」，以臺灣海洋為議題衍生出文化、環境、性別、歷史等觀點，進行海島踏查與現地創作的藝術行動。此次展覽除了有魚刺客藝術團隊的作品外，3位巴丹島藝術家在臺灣駐村期間創作的作品也將參展，創作媒材包括油彩、壓克力、麻繩、木材、鋼鐵等，以繪畫、影像、雕塑及裝置藝術各種多元豐富的作品呈現。