她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

▲數發部長唐鳳7日到立法院備詢。（圖／CTWANT提供）

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近期由唐鳳擔任部長的數位發展部可以說是爭議連連。國民黨立委徐巧芯踢爆唐鳳花4億概數發部，部長唐鳳一年更是出國329天。而台北市議員游淑慧則是痛批，該部2人出差到舊金山8天，竟然花費達到72萬，其中一人的機票錢就達到17萬，而且部長出差一定是商務艙。

國民黨立委徐巧芯在FB發文表示，日前質詢唐鳳時才知道數發部的預算使用方式「一個成立1.5年的部門，豪灑4億做辦公室搬遷，然後還一直出國去一些事不關己的國際活動，把自己當成外交部兼觀光署，不務正業。」

徐巧芯表示，數發部一個月租金達到500萬元，當中單是「會議室及新聞發佈室的設備」就花了一千多萬，但換來的只有兩間會議室，唐鳳還辯稱只是「簡單的室內裝潢」。

除此之外，數發部規劃32項出國計畫，出國天數共329天，等於90%時間都不在國內。4人韓國首爾出差4天，竟然花費46.9萬，平均一個人竟然要11.7萬；2人新加坡4天，竟花費34.4萬，平均每個人17.2萬。徐巧芯痛批「住六星級酒店也不至於這麼貴吧！請問錢都花到哪了？」

國民黨台北市議員游淑慧則是在政論節目《關鍵時刻》表示，唐鳳在當上數發部部長後，不管事其簡歷、專業，甚至是政績，都是「霧煞煞」。

但仔細研究卻可以看到，數發部辦公室租金14個月7千萬，花了3千萬裝潢，但這只是「中繼辦公室」，其中又有3個多月在裝潢。但裝潢結束後，2022年底開始實施「遠距辦公計畫」，多數同仁都是申請遠距辦公。

游淑慧也質疑，既然可以網路辦公，為何一天到晚出國？而不能透過視訊會議與國外交流？其中一筆出差花費，也讓游淑慧質疑，2人前往美國舊金山出差花費72萬元，其中一人的機票竟然高達17萬元，游淑慧痛批「我當公務員這麼多年，一看就知道，這一定是位部長量身編列的！一定是商務艙！」

除此之外，游淑慧統計數發部一年出國天數329天，代表數發部天天有人在國外，數發部有300多人，其中32次出國，總共有135人次，科長以上層級，主管都在國外，美洲、南美洲、亞洲、東北亞、東南亞都去了，只差非洲沒有去。