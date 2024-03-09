　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

徐巧芯批唐鳳「花千萬蓋2間會議室」　游淑慧爆「2人舊金山出差8天花72萬」

▲數發部長唐鳳7日到立法院備詢。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

近期由唐鳳擔任部長的數位發展部可以說是爭議連連。國民黨立委徐巧芯踢爆唐鳳花4億概數發部，部長唐鳳一年更是出國329天。而台北市議員游淑慧則是痛批，該部2人出差到舊金山8天，竟然花費達到72萬，其中一人的機票錢就達到17萬，而且部長出差一定是商務艙。

國民黨立委徐巧芯在FB發文表示，日前質詢唐鳳時才知道數發部的預算使用方式「一個成立1.5年的部門，豪灑4億做辦公室搬遷，然後還一直出國去一些事不關己的國際活動，把自己當成外交部兼觀光署，不務正業。」

徐巧芯表示，數發部一個月租金達到500萬元，當中單是「會議室及新聞發佈室的設備」就花了一千多萬，但換來的只有兩間會議室，唐鳳還辯稱只是「簡單的室內裝潢」。

除此之外，數發部規劃32項出國計畫，出國天數共329天，等於90%時間都不在國內。4人韓國首爾出差4天，竟然花費46.9萬，平均一個人竟然要11.7萬；2人新加坡4天，竟花費34.4萬，平均每個人17.2萬。徐巧芯痛批「住六星級酒店也不至於這麼貴吧！請問錢都花到哪了？」

國民黨台北市議員游淑慧則是在政論節目《關鍵時刻》表示，唐鳳在當上數發部部長後，不管事其簡歷、專業，甚至是政績，都是「霧煞煞」。

但仔細研究卻可以看到，數發部辦公室租金14個月7千萬，花了3千萬裝潢，但這只是「中繼辦公室」，其中又有3個多月在裝潢。但裝潢結束後，2022年底開始實施「遠距辦公計畫」，多數同仁都是申請遠距辦公。

游淑慧也質疑，既然可以網路辦公，為何一天到晚出國？而不能透過視訊會議與國外交流？其中一筆出差花費，也讓游淑慧質疑，2人前往美國舊金山出差花費72萬元，其中一人的機票竟然高達17萬元，游淑慧痛批「我當公務員這麼多年，一看就知道，這一定是位部長量身編列的！一定是商務艙！」

除此之外，游淑慧統計數發部一年出國天數329天，代表數發部天天有人在國外，數發部有300多人，其中32次出國，總共有135人次，科長以上層級，主管都在國外，美洲、南美洲、亞洲、東北亞、東南亞都去了，只差非洲沒有去。

延伸閱讀
大姊拿贍養費「200萬+1棟公寓」！拒幫爸媽還貸款遭轟自私…眾人反應曝
再婚卻見「前夫回家做客」…人妻傻眼：他們變好友　網笑：2男是真愛
鳥山明病逝　「偶像」成龍曬合照哀悼　網難得全挺：這次沒有蹭

ET快訊
小彤罹癌！　2症狀小心癌王
新竹34歲女麻疹　5足跡地點曝！匡列192人
台股1萬vs2萬點差很大！ 　40年老手：以前全場狂歡現在多
亞洲首富兒娶妻！婆婆戴「超粗祖母綠」　價值19億
菅田將暉宣布當爸！小松菜奈低調生子　日網震驚：超保密
快訊／不是林敏雄　全聯澄清：烏龍認錯人
快訊／勞斯萊斯國道遭撞！　車尾全爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴烏克蘭找代孕　陳菁徽親揭「傷心檔案」

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

恐嚇信連環爆！受害人再+1　許淑華：已向刑事局報案

批藍營提案版本毀憲亂政　民進黨團成立國會改革專案小組

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

吳思瑤勸藍營管好「驚世立委」翁曉玲　「否則選制怎麼改都不會贏」

柯建銘批藍委素質差　朱立倫開嗆：你水準不要低到潑婦罵街

國民黨立委拋總統選舉採二輪制　蔣萬安：應有更多對話及思辨

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　享壽68歲

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴烏克蘭找代孕　陳菁徽親揭「傷心檔案」

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

恐嚇信連環爆！受害人再+1　許淑華：已向刑事局報案

批藍營提案版本毀憲亂政　民進黨團成立國會改革專案小組

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

吳思瑤勸藍營管好「驚世立委」翁曉玲　「否則選制怎麼改都不會贏」

柯建銘批藍委素質差　朱立倫開嗆：你水準不要低到潑婦罵街

國民黨立委拋總統選舉採二輪制　蔣萬安：應有更多對話及思辨

方季惟57歲激美模樣曝光！　痛失愛犬靠1招解思念

輝達飆漲5%到重挫5% 　外媒分析2原因「比特幣創高和期權交易」

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

從中壢種到青埔！　國際獅子會300B5區600獅友老街溪畔植樹

人氣IP「泡泡龍」首度來台！新竹兒藝節4／4起4天快閃　樂園免費玩

桃園「好孕專車」首日上路千人申請　超強媽上午生產立馬遞件

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴烏克蘭找代孕　陳菁徽親揭「傷心檔案」

當街攻擊丟丟妹男友！3嫌被移送法辦　全程低頭不發一語

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

政治熱門新聞

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

翁曉玲稱「總統二輪投票」免修憲　陳水扁：真不知道法律怎麼讀的

柯建銘指國民黨立委素質「差得很整齊」　違憲謬論百出「太離譜了」

快訊／蘇丹紅食安風暴　監察院介入調查「主管機關是否管控失靈」

國人吃辣無法禁絕蘇丹紅？　沈富雄喊：完了！已經吃好幾年了

園長拉幼兒幫議員慶生！家長轟「從小就要拍馬屁？」　本人揭淵源澄清

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

拿蘇丹紅比咖啡　毒理專家：不要魚目混珠

自爆近期遭「網襲」　翁曉玲謝韓國瑜：讓我更有勇氣面對

柯建銘嗆藍委素質差得整齊！　國民黨團怒轟：綠的腐敗已到病入膏肓

翁曉玲「總統二輪投票免修憲」　黃暐瀚批違憲：市長、立委一起改？

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

更多熱門

相關新聞

吳思瑤勸藍營管好「驚世立委」翁曉玲　「否則選制怎麼改都不會贏」

吳思瑤勸藍營管好「驚世立委」翁曉玲　「否則選制怎麼改都不會贏」

德國慕尼黑大學法學博士出身的國民黨立委翁曉玲「金句」頻頻，不僅宣稱「質詢是上對下關係」、「質詢看守內閣浪費時間」還提案總統選制改為二輪投票，並稱不必修憲。民進黨立委吳思瑤今（9日）回應，翁已經成為新國會trouble maker，國民黨團應該好好約束自家不分區立委，否則不管總統選制怎麼改，國民黨只會距離七百萬票越來越遠。

朱立倫裁併黃復興黨部　沈富雄讚：該廢了！這件事情是對的

朱立倫裁併黃復興黨部　沈富雄讚：該廢了！這件事情是對的

翁曉玲稱「總統二輪投票」免修憲　陳水扁：真不知道法律怎麼讀的

翁曉玲稱「總統二輪投票」免修憲　陳水扁：真不知道法律怎麼讀的

柯建銘指國民黨立委素質「差得很整齊」　違憲謬論百出「太離譜了」

柯建銘指國民黨立委素質「差得很整齊」　違憲謬論百出「太離譜了」

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

關鍵字：

數發部唐鳳出國計畫國民黨游淑慧

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

羅東知名羊肉湯被爆「洗衣袋燉湯」

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面