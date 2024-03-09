批藍營提案版本毀憲亂政　民進黨團成立國會改革專案小組

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團日前提出國會改革5法，包含國情報告即問即答、新增藐視國會罪等等；黨籍立委翁曉玲更提案總統選舉改二輪投票制。民進黨立院黨團今（9日）表示，遺憾國民黨團對法界、民間及民進黨多次提醒視而不見。她也透露，民進黨也將組成國會改革專案小組，由她擔任召集人，正快馬加鞭與學者討論相關版本。

吳思瑤批評，國民黨國會改革就是國會擴權、要讓立院成為憲政怪獸，非常遺憾，民進黨多次提醒、法界再三呼籲，甚至民意表達強烈反彈，國民黨團都視而不見、強行推動，更經過立院一讀程序，即將付委審查。

對於國民黨提案之國會改革，吳思瑤直言，從總統國情報告即問即答、總統大選二輪投票、國會特偵組設計，甚至NCC委員採政黨比例代表制，這些都是毀憲亂政集大成，反民主、反進步代表作，難怪總召柯建銘說這是「落氣落觸、卸世卸眾」的國會改革，前無古人、後無來者，成為世界奇觀。

吳思瑤表示，民進黨也組成國會改革專案小組，由她擔任召集人，正快馬加鞭與學者討論，民進黨版本將有高度、廣度及深度，回應社會期待，國會改革應該是權責相符、而非只是國會擴權。

吳思瑤強調，會著墨在問政品質職能提升，從組織改革、議事精進到空間革新等等，都會是涵蓋範圍，未來司法法制委員會將是國會改革法案討論重點舞台，歡迎全民監督，唯有全民力量讓在野黨自制，讓這些荒謬主張能夠收斂。