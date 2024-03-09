國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

▲國民黨現任立委唯一登記參選國民黨中常委的鄭正鈐，獲得中常委選舉第三高票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨第21屆第2任中常委選舉今（9日）舉行，經開票結果顯示，第一高票的為中央委員陳俗蓉，第二名為現任中常委王伯綸，立委鄭正鈐則為第三高票。選出的27位中常委，將於下週三（13日）就職。

國民黨此次中常委選舉應選名額29名，但最後審核結果只剩27人角逐，報名事先繳交5萬作業費和50萬保證金，若當選保證金將轉為募款責任額，落選則會退款。

國民黨秘書長黃健庭今日下午於中央黨部宣布，第21屆第2任中常委選舉人數1263人，投票數1002票，投票率79.33％。接著黃健庭宣布當選名單後表示，恭喜27位中常委當選人，並期待與27位新任中常委一起承擔黨務改革的重責大任。

新當選的27位中常委依得票順序如下，中央委員陳俗蓉、現任中常委王伯綸、立委鄭正鈐、現任中常委曾文培、新北市議長蔣根煌、現任中常委高思博、鄭任宗、陳汪全、侯彩鳳、張育美、徐弘庭、楊博仁、新北市議員林金結、桃園市議員朱珍瑤、高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍、立委許宇甄姊姊許育寧、現任中常委林文瑞、黃紹庭、邱素蘭、周孟蓉、立委游顥辦公室執行長蔡宜助、新竹市議員陳慶齡、現任中常委吳尚鷹、中央委員卓倩慧、游文玉、現任中常委林琮翰、中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺。

▲國民黨秘書長黃健庭宣布中常委當選名單。（圖／記者崔至雲攝）