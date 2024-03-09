　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨中常委選舉結果出爐！　陳俗蓉、王伯綸、鄭正鈐獲前三高票

▲▼陳建仁赴立法院備詢 外交國防組 國防部長邱國正 立委鄭正鈐 國軍裝備。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨現任立委唯一登記參選國民黨中常委的鄭正鈐，獲得中常委選舉第三高票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨第21屆第2任中常委選舉今（9日）舉行，經開票結果顯示，第一高票的為中央委員陳俗蓉，第二名為現任中常委王伯綸，立委鄭正鈐則為第三高票。選出的27位中常委，將於下週三（13日）就職。

國民黨此次中常委選舉應選名額29名，但最後審核結果只剩27人角逐，報名事先繳交5萬作業費和50萬保證金，若當選保證金將轉為募款責任額，落選則會退款。

國民黨秘書長黃健庭今日下午於中央黨部宣布，第21屆第2任中常委選舉人數1263人，投票數1002票，投票率79.33％。接著黃健庭宣布當選名單後表示，恭喜27位中常委當選人，並期待與27位新任中常委一起承擔黨務改革的重責大任。

新當選的27位中常委依得票順序如下，中央委員陳俗蓉、現任中常委王伯綸、立委鄭正鈐、現任中常委曾文培、新北市議長蔣根煌、現任中常委高思博、鄭任宗、陳汪全、侯彩鳳、張育美、徐弘庭、楊博仁、新北市議員林金結、桃園市議員朱珍瑤、高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍、立委許宇甄姊姊許育寧、現任中常委林文瑞、黃紹庭、邱素蘭、周孟蓉、立委游顥辦公室執行長蔡宜助、新竹市議員陳慶齡、現任中常委吳尚鷹、中央委員卓倩慧、游文玉、現任中常委林琮翰、中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺。

▲▼ 國民黨秘書長黃健庭 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨秘書長黃健庭宣布中常委當選名單。（圖／記者崔至雲攝）

ET快訊
濕冷到周二！玉山有望降3月雪　一圖看溫度趨勢
快訊／戴資穎法國賽4強不敵安洗瑩　無緣冠軍戰
文化路夜市樹倒了！阿北驚險逃生畫面曝
汐止新大樓工人坐吊車掛半空　超扯畫面曝光
3G要關了！　180萬人受影響「可0元換新機」
快訊／台中工地意外　女墜地下2樓無生命跡象
高凌風第2任妻現況曝光！　看不出快60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委把立院當秀場　陳建仁接招「點出錯誤、論述政策」強勢回應

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

邱國正答詢喊「睡不好」　羅旺哲分析：講給管碧玲聽的

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

藍委把立院當秀場　陳建仁接招「點出錯誤、論述政策」強勢回應

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

邱國正答詢喊「睡不好」　羅旺哲分析：講給管碧玲聽的

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

買老公寓「比行情貴10%」　人妻超後悔！內行曝：過幾年就笑了

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

《墜惡》狗狗演員被禁出席奧斯卡！　遭入圍者投訴…網看原因傻眼

聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

快訊／惜敗！戴資穎66分鐘激鬥　法國公開賽女單4強不敵安洗瑩

獨／感冒藥鎖尿道！醫曝「1日3起」尿不出　膀胱腫漲成大水球

床上「躺著陌生女人」趕不走！男房客「嚇到不敢進房」急報警

痞幼租豪車「半年花220萬」！車主驚：很少有這種冤大頭　她砸千萬買了

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

翁曉玲稱「總統二輪投票」免修憲　陳水扁：真不知道法律怎麼讀的

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

國人吃辣無法禁絕蘇丹紅？　沈富雄喊：完了！已經吃好幾年了

柯建銘指國民黨立委素質「差得很整齊」　違憲謬論百出「太離譜了」

快訊／蘇丹紅食安風暴　監察院介入調查「主管機關是否管控失靈」

園長拉幼兒幫議員慶生！家長轟「從小就要拍馬屁？」　本人揭淵源澄清

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

柯建銘批藍委素質差　朱立倫開嗆：你水準不要低到潑婦罵街

拿蘇丹紅比咖啡　毒理專家：不要魚目混珠

自爆近期遭「網襲」　翁曉玲謝韓國瑜：讓我更有勇氣面對

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

更多熱門

相關新聞

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

國民黨立委柯志恩昨日質詢時質疑數位部打詐不力，行政院長陳建仁回應，他給每一位部會首長很大的肯定，才能夠使台灣福國利民，股票漲到2萬點，更反問「你不喜歡嗎？」對此，柯志恩9日痛批，連綠委都看不下去的數位部，陳建仁還大讚唐鳳打詐有成，可見院長的標準比綠委還不如，呼籲所有政務官捫心自問，所作所為是否對得起國家和人民，切記下台身影要好看，卸任前不要擺爛。

批藍營提案版本毀憲亂政　民進黨團成立國會改革專案小組

批藍營提案版本毀憲亂政　民進黨團成立國會改革專案小組

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

吳思瑤勸藍營管好「驚世立委」翁曉玲　「否則選制怎麼改都不會贏」

吳思瑤勸藍營管好「驚世立委」翁曉玲　「否則選制怎麼改都不會贏」

朱立倫裁併黃復興黨部　沈富雄讚：該廢了！這件事情是對的

朱立倫裁併黃復興黨部　沈富雄讚：該廢了！這件事情是對的

關鍵字：

國民黨中常委選舉陳俗蓉王伯綸鄭正鈐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

前女台北市議員爆偷吃助理！夫怒告

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面