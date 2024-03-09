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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫裁併黃復興黨部　沈富雄讚：該廢了！這件事情是對的

▲朱立倫今參加金門縣黨部團拜。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，將黃復興黨部改為「退伍軍人服務工作委員會」，引發部分人士不滿。前立委沈富雄8日表示，朱立倫做了很多錯誤的事情，而且決定也都不正確，但這件事情是對的；且如果認真去聽反對人士所說的理由，就會曉得「黃復興該廢了」，因為他們的理由很奇怪，已經不合時宜了。

沈富雄8日在《少康戰情室》中指出，朱立倫做了很多錯誤的事情，而且決定也都不正確，但這件事情是對的，除了與黃復興有關係，或是受過黃復興栽培的人以外，沒有人罵，連前立委蔡正元都同意了。現在罵最兇的一個是孫文學校總校長張亞中，另一個是國民黨立委李貴敏，但如果認真去聽他們反對的理由，就會曉得「黃復興該廢了」，因為他們的理由很奇怪，已經不合時宜了。

沈富雄說，他不太相信朱立倫完全沒有溝通，只是說他的技巧可以更精緻一點，應該內造化，包括未來要不要有主席？權威有多大？由誰選？若參照很多合理的內造化結果，朱立倫可以說「執政的時候主席是總統兼任，沒有執政的時候，主席不一定要讓所有的黨員選」，黨員有投票權就會買票了。

沈富雄表示，朱立倫應該把黃復興的選舉權部分削弱，這樣他們存在價值就完全沒有了，也就是因為黃復興人數少，除了黨主席的選舉外，其他的選舉票也都是分散的，主席才敢動手，但即使不動手，他也會隨著時間自然凋零淘汰，「大家不好意思說他們的不是，舊的黃復興走入歷史，全國黨員都是新的黃復興。」

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