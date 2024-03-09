陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

▲國民黨立委柯志恩。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委柯志恩昨日質詢時質疑數位部打詐不力，行政院長陳建仁回應，他給每一位部會首長很大的肯定，才能夠使台灣福國利民，股票漲到2萬點，更反問「你不喜歡嗎？」對此，柯志恩9日痛批，連綠委都看不下去的數位部，陳建仁還大讚唐鳳打詐有成，可見院長的標準比綠委還不如，呼籲所有政務官捫心自問，所作所為是否對得起國家和人民，切記下台身影要好看，卸任前不要擺爛。

柯志恩指出，陳建仁內閣將38名死囚送給賴清德，蔡總統上任以來只槍決2死囚，其中37位都聲請釋憲，想尋求免死，被害家屬渴求司法公道，蔡政府根本無視，甚至不斷配合人權團體聲請非常上訴、再審、釋憲等方式，技術性擱置死囚槍決，達到實質廢死的目的。更離譜的是，把死囚聲請釋憲拖到4月23日舉行言詞辯論庭，等大法官做出判決，如果宣判死刑違憲，賴清德將承受民意怒火，如果不違憲必須執行，又將考驗新政府的執法決心。

柯志恩批評，陳建仁在5月20日前不把該修的能源法案送立院，卻急著漲電價，口口聲聲說是因俄烏戰爭導致燃料成本遽增，但去年7月備詢時，就曾說不缺電也不會調漲，如今卻改口民生及工業電價全都漲。她質疑，今年國際燃料價格已回穩到戰爭前的價格，為什麼台電預期還會再虧上千億？更重要的是，如要達到非核家園的目標，燃氣還需要增加6%、再生能源需增11%，發點成本又要大增，恐怕之後漲電價成為常態，究竟電費還會調多少，才能抑止台電的虧損？

柯志恩痛批，政府打詐單位預算愈來愈多，但詐騙也是愈打愈詐，陳健仁和數位部長唐鳳一再辯稱打詐有成果，可是基層檢調卻抱怨「打詐1.5是國家級世紀詐騙」，好不容易抓到詐騙犯，不是交保就是輕判，也讓員警大嘆「送嫌犯免費機票回台吃豬腳麵線」，質疑「難道台灣真的是詐騙的天堂嗎？」

柯志恩說，她要求陳建仁和司法院溝通，為什麼那麼多恐龍法官善待詐騙嫌犯，還找理由幫他們開脫？台灣的司法出了什麼問題？蔡總統8年前在就職演中說「我們的司法已經失去人民信任」，如今司法公信力更低落，陳院長除了說「尊重司法獨立」，還回說「股票漲到2萬點」，可見院長對民眾被訛詐的痛苦毫同理心。

柯志恩質疑，難道股市2萬點就可掩蓋政府打詐無能？還是有股民賺錢就可無視受害者退休金被騙光？更何況台股飆漲是因美股AI帶動所致，並非蔡政府的功勞，卻拿來國會殿堂說嘴，難道疫情期間台股崩跌，等於民進黨做很爛？更可笑的是，連綠委都看不下去的數位部，陳建仁還大讚唐鳳打詐有成，可見院長的標準比綠委還不如，呼籲所有政務官捫心自問，所作所為是否對得起國家和人民，切記下台身影要好看，卸任前不要擺爛。