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新北金山警社區治安座談會　分局長沈明義親宣導防詐騙

▲新北金山警社區治安座談 分局長沈明義親宣導防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北金山警社區治安座談，分局長沈明義親宣導防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局金山派出所於昨（7日）利用金山區豐漁里里民座談機會，同時在豐漁市民活動中心舉辦社區治安會議，現場參加民眾踴躍。金山警分局民防組、交通組、防治組與偵查隊也至現場向里民進行多種主題的宣導，其中包括防空避難、禮讓行人、無照駕駛、反詐騙、宣導民眾識詐及婦幼安全兒少性剝削等當前重點工作。

▲新北金山警社區治安座談 分局長沈明義親宣導防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市金山區豐漁里里民參加踴躍。

金山警分局表示，其中針對防詐宣導要領，向民眾宣導說明現今常見詐騙手法，如網路交友投資、虛擬貨幣投資等，投資務必尋求正當管道，避免加入來路不明的群組或網站，標榜穩賺不賠、保證獲利常為詐騙集團設下之陷阱，並提醒民眾如果遇到可疑情況，切勿衝動情急之下匯款，應先保持冷靜，多方進行查證並詢問親友，亦可向附近派出所警察請求協助，以保護自身財物安全。

金山警分局長沈明義表示，警察人員除了站在第一線執法守護治安與交通外，亦應秉持社區警政的核心價值，主動發掘及關懷弱勢族群，及時協助有急難的民眾。也希望民眾若有任何問題，都能向派出所即時反映，發揮警民合作精神，一同為金山的治安努力，營造安居樂業的環境。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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