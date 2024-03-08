被問是否願意在新北擴大服務？　蘇巧慧笑回：歡迎大家把案件交給我

▲蘇巧慧受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議會民進黨團今（8日）舉行總召集人級幹部就任典禮，行政院前院長蘇貞昌也出席觀禮，外界好奇，是否是在為女兒立委蘇巧慧選下一屆新北市長鋪路。不過，面對媒體問到「2026年是否願意在新北擴大服務？」蘇巧慧表示，服務選民就是天職，她台灣各地的服務案件都接過，「如果大家信任我的話，也歡迎把服務案件交給我」。

新北市議會民進黨團今天舉行黨團交接典禮，被視為蘇系議員的新任召集人張維倩特別邀請蘇貞昌出席。在蘇貞昌抵達前，蘇巧慧就現身議會，被問到今日蘇系全動員，是否要備戰2026？蘇巧慧表示，今天大家都到齊，最重要的原因是因為張維倩的努力可以擔任總召，所以大家一起來跟她恭喜，這些議員都是民進黨新生代很好的議員，因此大家都來給新的一代加油打氣。

媒體問，未來願意在新北擴大服務嗎？蘇巧慧笑回，其實在新北的委員不但在新北努力，甚至有些跨區的服務案件，大家也不會拒絕，因為為人民、選民服務就是天職，過去兩屆、8年當中也是接受很多不只是自己區域選民的服務，甚至台灣各地的服務案件也接過，「如果大家信任我的話，也歡迎把服務案件交給我」。

媒體追問，所以會爭取選新北市長嗎？蘇巧慧再說，這段時間他非常努力工作，在國會做好工作，光是星期一三四，三天的質詢，都花大量的時間，問到部會都可以好好回答，把事情真相呈現在國人面前，甚至是能夠指出他們最不夠的地方，就是國會議員的責任。

媒體再問，「你是最好的人選？」蘇巧慧說，她很希望她是國會很好的人選，希望大家一直會覺得我是好人選，會繼續努力。不過近日傳出內政部長林右昌也想選新北？蘇巧慧說，台灣的選民很聰明，不管是位置還是人選，台灣選民會自動幫大家做最好的配對，要為台灣好的心意大家都是一致的，也是大家的目標。

