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遊客讚最天然！蘇丹紅辣椒粉延燒　金門老店自磨胡椒粉大賣

▲▼蘇丹色素事件爆發後，金門有家百年歷史的中藥房出產的胡椒粉反而大賣。（圖／記者林名揚翻攝）

▲蘇丹紅事件爆發後民眾不敢買相關產品，但金門這家百年歷史的中藥房出產的胡椒粉反而大賣。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

辣椒粉含工業染料蘇丹紅風波，恐有致癌疑慮，不過在金門有家百年歷史的中藥房出產的胡椒粉反而大賣！因為他們藥房是用南洋進口天然香料回來製作的，並引進馬來西亞的天然胡椒粒加以悉心磨製，在料理中是不可或缺的香料。另外像是特調的十三香、祖傳五香粉及各式補帖、茶包都有著嚴格的品質把關，處處展現店家對中藥傳統工藝的堅持。

「存德中藥房」的店鋪坐落在金城鎮莒光路上，從清道光13年間（1832年）就已經創立至今，對於許多後浦人的記憶中，每每只要行經路過藥房，一股清香卻又濃烈的香氣就會迎面撲鼻而來，胡椒的香味沁入鼻腔，而這股跨越百年始終沒變過的胡椒香氣，也總是會吸引往來的遊客嗅覺，讓大家聞香搶購，還有遠從加拿大外國旅客特地來購買。

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▲▼蘇丹色素事件爆發後，金門有家百年歷史的中藥房出產的胡椒粉反而大賣。（圖／記者林名揚翻攝）

存德中藥房到今年為止，已經有著191年的悠久歷史了，即將要邁入兩個世紀的歷史，目前的藥房董事長顏及人已經是第5代了，由於生意越來越好，近年來身為第6代的子女們顏芷君、顏雅君、顏元章也陸陸續續返金，並開始參與藥房的相關事務，讓這家快要兩百年的歷史老店可以持續代代傳承，源遠流長。

有遠從台北前來購買胡椒粉的客人表示，吃過這麼多胡椒粉「這感覺是最天然的」，做料理時加下去，味道就會特別不一樣。老闆也強調，他們的黑胡椒和五香都是他們的主力產品，都是自己研磨，沒有任何添加物。

▲▼蘇丹色素事件爆發後，金門有家百年歷史的中藥房出產的胡椒粉反而大賣。（圖／記者林名揚翻攝）

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