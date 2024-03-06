紀錄片《金門》前進奧斯卡　新北包場特映會祝旗開得勝

▲新北市政府新聞局6日包場特映問鼎奧斯卡紀錄片《金門》，在奧斯卡金像獎頒獎前夕，邀請市民共同支持紀實影像創作。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局於今（6日）包場特映問鼎奧斯卡的紀錄片《金門》，搶在奧斯卡金像獎頒獎前夕放映，邀請市民共同支持紀實影像創作，新聞局長張愛晶、CNEX視納華仁共同創辦人暨董事長蔣顯斌一同出席特映會，預祝11日頒獎典禮本片能旗開得勝，為台灣爭光。

《金門》由CNEX製作與出品，邀請長期往返台美，從事紀錄片工作的導演江松長執導，透過鏡頭帶領觀眾窺探金門人的日常，近年來美、中與兩岸關係的議題持續成為新聞關注的焦點，金門因為地緣關係，在歷史上具有重要的戰略地位，也因此刻畫了滿滿的歷史傷痕，導演以曾在台灣、大陸、美國的生活經歷，以綜觀的視角搭配史料畫面，用短片的方式呈現在金門當地的所見所聞，本片有幸代表台灣問鼎奧斯卡，站上國際舞台，意義非凡。

▲新北市新聞局長張愛晶（右）致贈助攻奧斯卡幸運禮物「萬金杜鵑」，預祝《金門》開花結果，旗開得勝。

CNEX視納華仁共同創辦人暨董事長蔣顯斌表示，「很榮幸《金門》能夠躋身奧斯卡金像獎的入圍名單，這對CNEX來說是極大的榮譽和激勵。隨著這次提名，我們期待將這個獨特的故事傳遞給全球觀眾，並持續推動運用紀錄片促進對話與反思的工作」。他也很感謝新北市政府新聞局對國內紀錄片所做的長期推廣與支持，本次在頒獎典禮前夕包場支持《金門》，讓更多市民有機會透過影像，以溫柔而具人文關懷的角度，來理解金門的故事。

新聞局長張愛晶表示，新北市始終期許能成為紀錄片創作的最佳後盾，每一年在新北市紀錄片獎的徵件競賽，都希望能發掘新秀，也提供老將發光的舞台，在獎項的年度系列活動中，新北市曾在2018年及2020年的國際紀錄片月活動中，兩度放映江松長導演的長片作品，也曾邀請他出席映後座談，與觀眾面對面交流，短片作品《金門》影像同樣具有感動人心的力量，透過導演的拍攝，讓我們深入金門的日常，也祝福本片能在國際舞台大放光芒，讓更多人能認識金門，認識台灣。

▲新北市新聞局長張愛晶（右1）、CNEX基金會共同創辦人暨董事長蔣顯斌（右2）及居住新北的金門鄉親一同合影。