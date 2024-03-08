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金門縣旅台鄉親優先！清明專船11日開放訂位　開航時間曝

▲▼清明假期台金專船將於11日起開放訂位。（圖／記者林名揚翻攝）

▲清明假期台金專船將於11日起開放訂位。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為減輕金門旅台鄉親返鄉經濟負擔，紓解清明假期台金航線空運壓力，由金門縣府租賃客船航駛台中—金門往返1航次，清明專船預計今年年4月3日晚間由台中港啟航，4月7日上午由金門料羅港返航，每趟次航程約8至9小時，並將於3月11日起開放訂位。

該專船以金門縣旅台鄉親優先，並視情形開放其他民眾搭乘來金旅遊，該船舶單程可載運300人次，如航行前3日，因天候因素或搭乘人數未達船舶乘客運能之55%，本航次將取消，欲規劃搭乘清明航次專船返鄉之鄉親可向各登記窗口洽詢。

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購票方面，可持本人身分證明文件至各縣市「登記窗口」現場預約購票，並請先與各「登記窗口」電話聯繫。若用電話預約訂票，單程票一次最多可預訂6張，並傳真身分證明文件至登記窗口核對資料，訂票完成後須於2日內完成匯款。

另外接駁車及登船部分，則依各集合處表訂時間至指定地點搭乘接駁專車前往台中港；如欲自行前往乘客，請於啟航當日21時30分前往台中港19A旅客碼頭辦理報到手續。

航行日期與時間：
一、台中至金門航線：113年4月3日（星期三）晚間23時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港。
二、金門至台中航線：113年4月7日（星期日）上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間20時抵達台中港。

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