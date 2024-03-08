金門跟進！各級學校、長照機構等禁用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉

▲金門縣政府也宣布8日起各級學校等機構停用辣椒粉、咖哩粉(塊)及胡椒粉。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，不少縣市陸續預防性停止使用辣椒粉及咖哩粉。金門縣政府也宣布自今(8)日起，各級學校、醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構與社區供餐等單位，停止使用辣椒粉、咖哩粉(塊)及胡椒粉，以維護民眾食品安全。

因應辣椒粉檢出蘇丹色素，衛生局截至今日已針對有問題的違規產品全面清查，包括：濟生股份有限公司「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」、裕榮食品公司「蝦味先-香辣口味」、飛馬牌「細粉紅辣椒」、燕南辣味豬肉乾、燕南香辣豬肉絲、鑫豪食品股份有限公司「菜䔕餅、白胡椒棒」、濟生股份有限公司「印度咖哩粉A新品25克」…等產品，金門縣已將違規產品下架退回。

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自蘇丹色素事件爆發以來人心惶惶，為捍衛學童午餐安全及年長者、免疫低下者之飲食安全，金門縣政府經風險評估後，宣布自今3月8日起，擴大暫緩使用辣椒粉(含辣椒醬)、咖哩粉(塊)及胡椒粉(含黑胡椒粉、白胡椒粉、椒鹽粉)，對象包含各級學校、醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構與社區供餐等單，此外，也清查機構食材使用情形，以維護鄉親食的安全。

至於一般民眾，為有效且即時提供食品安全保障，衛生局建議可採取預防性措施，謹慎使用辣椒粉(含辣椒醬)、咖哩粉(塊)及胡椒粉(含黑胡椒粉、白胡椒粉、椒鹽粉)。

金門縣教育處透過校園食材登錄平台，全面檢視各校午餐食材使用與採購紀錄，金門縣各校均未使用到目前已知有問題的辣椒粉、咖哩粉(塊) 及胡椒粉等食品。另衛生局已將食品藥物管理署公布之蘇丹色素相關違規產品等資訊，公布於衛生局網站及FB粉絲專頁供民眾查詢。民眾亦可連結食品藥物管理署「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」查詢。

縣長陳福海提醒，蘇丹紅是一種人工合成的工業染料，非合法可使用之色素，且經環境部公告為毒性化學物質，具有潛在致癌性，消費者倘購買到食藥署公告與蘇丹色素相關製品，請停止食用該批次產品，並向原購買商提出退換貨。

此外，消費者若有任何食安問題，請於上班時間洽詢金門縣衛生局藥物食品檢驗科免費服務專線0800-285-000轉306或305、311；若使用手機，請撥082-330697轉306或305、311。