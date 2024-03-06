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大陸 大陸焦點 特派現場

泉州市長批台方「無視大陸漁民生命安全」：我們極其憤慨

▲▼ 蔡戰勝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲蔡戰勝。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

金廈漁船2死案協商15次後，宣告破局。對此，福建泉州市市長蔡戰勝今（6）日出席活動時表示，陸方一直秉持兩岸一家親理念，服務海峽兩岸漁民，但台方無視大陸漁民的生命財產安全，「我們對此行徑表示極其憤慨。」

大陸第十四屆全國人大二次會議福建代表團今（6）日下午，在北京舉行團組會議，面對台媒提出的金廈議題和兩岸問題，蔡戰勝指出，陸方一直秉持兩岸一家親理念，在沿海多地設置多個設施，服務海峽兩岸漁民方便，方便台灣漁民的避風、供給、應急等設施。

蔡戰勝接著說，反觀台灣當局，以各種理由對大陸漁船進行暴力的事實，無視了大陸漁民的生命財產安全，「我們對此行徑表示極其憤慨。」

其他與會福建官員，譬如省委書記周祖翼、省長趙龍、省人大常委會副主任莊稼漢等，則是低調不回應，在安保人員護送下，快步離場。

台海問題吸引中外記者關注，據周祖翼在會上介紹，今日參加福建團會議的媒體共73家，記者105名，包括日本共同社、朝日新聞等。今日福建團組會議出席的代表還有廈門市長黃文輝、泉州市長蔡戰勝、龍岩市長胡盛等。

▼團組會議現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼2024兩會,大陸兩會,福建代表團 。（圖／記者蔡儀潔攝）

綜合早前報導，金廈漁船事件發生後，大陸國台辦曾對外表示，由福建省泉州市紅十字會等單位，派員陪同死者家屬，前往金門接回2名生還者並處理善後。

陸方和台方談判破局後，死者家屬5日在泉州台辦副主任李朝暉等人陪同下，到金門殯葬所祭奠親人，隨即搭乘下午2時船班經小三通返回廈門。

李朝輝受訪表示，台灣出爾反爾、歪曲事實，本月3日返台後至今音訊全無，充分說明民進黨當局沒有解決誠意，他們無必要留在金門，「由此造成的後果由民進黨當局負責」。大陸國台辦5日晚間回應稱，李朝暉已就此事充分表明瞭態度，「我們沒有更多補充。」

台灣方面，金馬澎分署長陳泗川則說，還是有繼續處理，不希望談判關起來。

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