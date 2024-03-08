▲紙風車屏東團 「阿猴落地掃」，3／9屏菸1936文化基地首演 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與紙風車劇團合作培訓屏東戲劇人才，歷經2年表演訓練，2024年帶來全新戲劇創作《屏東大小事》，以在地生活經驗為主軸，並展開紙風車屏東團「阿猴落地掃」巡演活動，3月9日下午4時30分首演在屏菸1936文化基地，號召鄉親相招看戲。

這次創作的全新劇碼《屏東大小事》，以傳統落地掃形式，嵌入現代歌廳秀的表演風格，將社區故事用寓教於樂的劇情、淺顯易懂的對白呈現出；同時加入大排場的歌舞秀，把長輩耳熟能詳的寶島曼波、四季紅、山頂的黑狗兄等歌曲進行舞蹈編排，穿插於不同情境，並融入反詐騙、長照等與大眾生活相關的議題，以娛樂與互動性兼具的表演型式，讓屏東的長輩和小孩從戲劇中獲得理解與認同。

縣長周春米表示，紙風車屏東團團員來自屏東、高雄及臺南，歷經逾百堂的培訓課程，讓素人演員一圓戲劇夢，感謝紙風車讓屏東成為南臺灣戲劇人才培訓的基地。戲劇取自生活，這次巡演以詐騙為故事題材，非常心有戚戚焉，目前屏東被騙的金額雖然已經有在下降，但仍超過2億多元，一直是政府很重視的議題。希望透過戲劇宣導，不只帶給孩子們，也讓長輩們感受看戲是有趣又有意義的事。

紙風車文教基金會董事長李遠表示，看到非職業表演者的屏東團員們，有照服員、藝術老師、社工、護理師等，利用工作之餘努力不懈地苦練，非常感動。紙風車首次在戶外以不搭台、貼近觀眾的方式進行演出，相較於以往的大舞台，更可以和觀眾溝通，更能直接感受觀眾的反應，對屏東學員來說是很大的挑戰；落地掃透過貼近觀眾互動的表演型態，藉此磨練屏東學員表演技能，累積經驗值。

「阿猴落地掃─屏東大小事」巡演，3月9日於屏菸1936文化基地首演， 3月16、17日至萬巒鄉萬金聖母聖殿、東港鄉東隆宮、竹田鄉西勢覺善堂、南州鄉溪洲代天府的廟口或戶外廣場演出5場，讓當地的居民近距離接觸表演藝術，皆免費入場。詳情可搜尋屏東縣政府網站活動資訊及紙風車劇團的官網及FB粉絲頁了解詳細演出資訊。