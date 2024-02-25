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屏東高樹鄉舊寮國小裁併校引風波　地方反彈今請願提3訴求

▲蘇清泉服務團隊會同地方人士請願舊寮國小裁併校 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

▲蘇清泉服務團隊會同地方人士請願舊寮國小裁併校 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

記者陳崑福／屏東報導　　

屏東縣高樹鄉舊寮國小因少子女化裁併校引發風波，立委蘇清泉服務團隊執行長洪登南教授邀集高樹鄉王樹圍前鄉長、菜寮村蕭村長，司馬村黃村長及地方耆老–第一屆學生，今年98歲廖富茂爺爺百餘人，今(25)日早上在舊寮國小前進行請願活動，希望屏東縣政府團隊多傾聽民意，勿黑箱作業，讓教育的百年根基從地方基層啟動。

對此，屏東縣政府教育處表示，縣府尊重地方的訴求，但舊寮國小近5年全校學生人數都未達50人，為避免影響學生同儕學習及群性發展，縣府依規定進行學校合併或停辦評估，將持續再與地方溝通。

蘇清泉服務團隊表示，近日舊寮國小被屏東縣政府告知要廢校，引起地方關心教育民代及耆老反彈。由於高樹鄉居民大多數以務農為主，孩童就學應以孩童受教權及交通便利性為主軸，豈料將人數多的舊寮國小廢止併入偏遠小學，屏東縣教育處此舉令人匪夷所思。

蘇清泉服務團隊指出，高樹鄉舊寮國小近百年歷史，培育無數在地學子，屏東縣目前面臨人口高齡化及少子化的現況，導致孩童就學人數及班級縮編危機。因此今天請願活動，提出3點訴求：

1.「教育」問題，應該回歸到教育的本質，地方公民願意站出來，參與政策討論，值得鼓勵。
2.村民訴求，值得重視，「民主價值」的可貴，在於「充分溝通」。
3.呼籲縣政府傾聽民意，「教育」是百年大計，為後代子孫考慮。

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