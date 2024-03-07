蘇丹紅風暴擴大　屏東縣府：學校等機構暫停使用辛香料

▲衛生局人員稽查食品廠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

蘇丹紅風波擴大，繼高雄市政府之後，屏東縣政府7日宣布，基於高屏共同生活圈，即日起學校、醫療、長照等機構將預防性暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料。

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衛生局表示，縣府連日來稽查行動不斷，一經查獲即令業者下架回收，掌握相關產品流向，惟基於高屏為共同生活圈，為避免添加蘇丹紅的產品流入縣內，因此做出上述暫停使用的決定，但請民眾不要恐慌，縣府會持續加強食安稽查把關，維護大眾食的安全。

另衛生局接獲高雄市政府衛生局公布含蘇丹紅的辣椒粉原料流向中，包含本縣2家食品工廠，立即派員前往查核；其中晨欣食品股份有限公司進貨該批原料共2,712公斤，有1,800公斤已全數製成泡菜產品，衛生局令業者立即下架回收，剩餘912公斤已退貨給上游廠商。

另鑫山食品廠進貨該批原料共1,500公斤，已使用1,204公斤，製成辣椒膏及甜辣醬產品，已令業者立即下架回收，現場庫存未使用之原料296公斤及尚未出貨之辣椒膏及甜辣醬產品共計1,017箱(4,068桶)，衛生局當場予以封存。

衛生局表示，2家廠商亦通知其下游業者立即下架回收，市售端涉及本縣已派員現場稽查，涉及外縣市則通知該轄區衛生局協助下架回收。

衛生局強調將持續監督業者下架回收違規產品，並呼籲食品業者應落實原料自主管理，確保食品製程符合規定，倘發現產品有危害食品衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報所轄衛生主管機關。